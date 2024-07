Köln (ots) -Der Telekommunikations- und Infrastrukturanbieter Plusnet, Tochtergesellschaft der EnBW, übernimmt im Zuge einer Neuaufstellung von Avaya Deutschland ausgewählte, zuvor gemeinsam betreute Kundenverträge. Avaya Deutschland ist eine Tochtergesellschaft von Avaya, einem weltweit führenden Anbieter für Lösungen im Bereich Kundenerfahrung und -kommunikation.Avaya und Plusnet verbindet eine fast 20-jährige, gewachsene Partnerschaft. Avaya bietet innovative Lösungen für die wichtigsten Ziele und Herausforderungen seiner Kunden. Dadurch ermöglicht Avaya seinen Kunden, im Kontakt mit ihren eigenen Kunden und Mitarbeitenden den größten Mehrwert zu erzielen."Mit der Übernahme der Kundenverträge von Avaya Deutschland durch Plusnet setzt Avaya seine geschäftliche Transformation fort und stärkt mit einer agilen Organisation seine Innovationskraft. Plusnet wird sich in Zukunft um die Anforderungen dieser Kunden kümmern, die sich dabei weiterhin auf die marktführende Technologie von Avaya verlassen können", sagt Ralf Hohaus, Head of Channel bei Avaya."Mit Avaya verbindet uns eine lange, vertrauensvolle Partnerschaft, um Kunden mit modernen, verlässlichen TK-Lösungen zu bedienen. Aufgrund der etablierten Prozesse zwischen beiden Häusern sowie eingespielten Support- und Vertriebsteams können wir für alle Kunden einen reibungslosen Übergang gewährleisten. Dabei ist Kontinuität im täglichen Betriebsablauf der Kunden ein absolutes Muss", ergänzt Bert Wilden, Vertriebschef bei Plusnet.Die Kunden wurden bereits über den Übergang zu Plusnet informiert. Die Übertragung der Verträge wurde Anfang Juli 2024 vollzogen.Über PlusnetDie Plusnet GmbH, eine Tochtergesellschaft der EnBW, ist ein deutsches Telekommunikationsunternehmen mit Fokus auf Geschäftskunden. Plusnet betreibt eine eigene, bundesweite Netzinfrastruktur und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Betrieb unterschiedlicher Breitband-Technologien. Auf Basis ihres umfassenden Know-hows stellt die Plusnet Gruppe mehr als 40.000 Geschäftskunden jeder Größenordnung zuverlässige und hochsichere Sprach- und Datendienste zur Verfügung. Seit 2021 treibt das Unternehmen den Umstieg auf die Zukunftstechnologie Glasfaser voran - durch eigenwirtschaftlichen Ausbau sowie bundesweite Netz-Kooperationen. Darüber hinaus agiert Plusnet als Vermittler zukunftssicherer Glasfasernetze: Über die Glasfaser-Plattform Netbridge können Partner eigene Netze besser auslasten oder zusätzliche Reichweite für eigene Services gewinnen. Das Unternehmen mit Sitz in Köln beschäftigt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an insgesamt zehn deutschen Standorten.Pressekontakt:Dennis KnakeUnternehmenskommunikationPlusnet GmbHRudi-Conin-Str. 5a50829 Kölnpresse@plusnet.dehttps://www.plusnet.deOriginal-Content von: Plusnet, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168000/5828789