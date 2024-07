DJ PTA-Adhoc: FWU Factoring GmbH: Muttergesellschaft FWU AG meldet Insolvenz an

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Grünwald (pta/23.07.2024/10:15) - Am 19.07.2024 hat der Vorstand der FWU AG, Grünwald, das Mutterunternehmen der FWU Factoring GmbH, Insolvenz wegen Überschuldung beim Amtsgericht München angemeldet. Das Amtsgericht München hat mit Beschluss vom gleichen Tag die vorläufige Insolvenzverwaltung über das Vermögen der Muttergesellschaft beschlossen (Az. 1500 IN 10461/24). Ebenfalls haben die Schwestergesellschaft FWU Takaful GmbH am 19.07.2024 sowie die weiteren Schwestergesellschaften IFAV GmbH und IFAV GmbH & Co. KG am 22.07.2024 Insolvenz beim Amtsgericht München angemeldet.

Die Geschäftsleitung der FWU Factoring GmbH prüft derzeit die Auswirkungen auf die eigene Geschäftstätigkeit.

(Ende)

Aussender: FWU Factoring GmbH Adresse: Bavariafilmplatz 7, Geb. 100, Lichtspiel Loft, 82031 Grünwald Land: Deutschland Ansprechpartner: Jürgen Schneider, Geschäftsführer Tel.: +49 89 748588 160 E-Mail: Juergen.Schneider@forwardyou.com Website: www.forwardyou.com

ISIN(s): DE000A1EV9E6 (Anleihe) Börsen: Regulierter Markt in Berlin

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2024 04:15 ET (08:15 GMT)