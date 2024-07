Bonn (www.anleihencheck.de) - China hat am 22. Juli 2024 die Märkte überrascht und die Leitzinsen für 1- und 5-jährige Kredite um jeweils 10 Basispunkte auf 3,35% bzw. 3,85% sowie den 7-tägigen Reverse-Repo-Satz auf 1.7% gesenkt, so die Analysten von Postbank Research.Die PBoC werde wahrscheinlich ihren geldpolitischen Rahmen ändern und den Schwerpunkt von der 1-jährigen mittelfristigen Kreditfazilität auf den 7-tägigen Reverse-Repo-Satz verlagern, um eine effektivere Transmission der kurzfristigen Zinssätze zu erreichen. An diesem Mittwoch werde Japan die Einkaufsmanagerindices der Jibun-Bank für Juli veröffentlichen. Im Juni sei der EMI für das Verarbeitende Gewerbe expansiv gewesen, während der EMI für den Dienstleistungssektor wieder unter die 50er-Marke gerutscht sei. ...

