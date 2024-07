Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Rentenmärkte reagierten auf den Rückzug von Präsident Biden, wenngleich weniger stark, so die Analysten der Nord LB.Renditen von zehnjährigen US-Treasuries würden auf 4,26% (minus 2 Basispunkte) fallen.Eine weiter abnehmende Inflation sei nach Einschätzung der Bundesbank in den nächsten Monaten unwahrscheinlich. In ihrem gestern veröffentlichten Monatsbericht gehe man aufgrund des nach wie vor kräftigen Lohnwachstums von einer schwankenden Teuerung aber in der Tendenz von einer nicht weiter sinkenden Rate aus. Die Finanzmärkte würden derzeit noch zwei weitere EZB-Zinssenkungen in diesem Jahr einpreisen. Dies habe auch der slowakische Notenbankchef Peter Kazimir bestätigt. In einem Blogbeitrag auf der Internetseite der slowakischen Notenbank heiße es: "Die Türen stehen weiterhin offen für zusätzliche Lockerungen, sollte die Situation dies hergeben und rechtfertigen". ...

