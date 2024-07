Der italienische Energieriese Eni hat es in den vergangenen Jahren geschafft, auch außerhalb des für den Konzern immer noch wichtigen Öl- und Gasgeschäfts starke Sparten in den Bereichen Erneuerbare Energien und Biosprit aufzubauen. So attraktiv, dass sich KKR nun eine Minderheitsbeteiligung an Enis Tochtergesellschaft Enilive sichern will.Laut eigenen Angaben unterzeichneten Eni und die US-Investmentfirma eine befristete Exklusivitätsvereinbarung über einen möglichen Anteilsverkauf. Offenbar kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...