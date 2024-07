Denn man will sich mit 1 Mrd. Euro am Auf- und Ausbau des geplanten Wasserstoff-Kernnetzes in Deutschland beteiligen - das ist schon eine Hausnummer. Konkrete Zusagen wurden bereits bei der Bundesnetzagentur eingereicht. Und man ist offen für Weiteres... Die Aktie honoriert das mit grünen Zahlen.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



