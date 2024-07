Rohstoff-Aktien haben es in diesen Wochen allgemein nicht leicht. Einerseits macht ihnen das übliche Sommerloch zu schaffen, andererseits belastet unter anderem die Schwäche der chinesischen Wirtschaft. Auch die Aktie des Kupferexplorers Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3) kann sich dem widrigen Marktumfeld nicht entziehen und hat in den vergangenen fünf Handelstagen fast -9% auf 0,31 CA$ eingebüßt. Wie geht es hier weiter? Endgültige Ergebnisse in Kürze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...