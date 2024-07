© Foto: ARK Invest



Cathie Wood hat für fast zwölf Millionen US-Dollar CrowdStrike-Aktien gekauft. Die Titel waren nach einer globalen Tech-Katastrophe am Freitag zweistellig gefallen. Leider ging die Talfahrt am Montag weiter...Der Update-Fehler im Softwaresystem von CrowdStrike, das von zig Millionen von Windows-Benutzern auf der ganzen Welt genutzt wird, führte zu Flugverboten, verzögerte Operationen, legte Banken lahm und vieles mehr. Die Auswirkungen waren auch am Montag noch zu spüren. Am Freitag, dem Tag des technischen Zusammenbruchs, stockten zwei von Arks börsengehandelten Fonds ihre CrowdStrike-Positionen auf. Der Ark Next Generation Internet ETF erwarb 27.061 Aktien für rund 8,25 Millionen …