Leipzig/Aalen (ots) -- Langfristige Partnerschaft vereinbart- ELK künftig auf Pre-Match-Shirts und in der Red Bull Arena präsent- ELK-Fanhaus im Stadion als Fan-Experience-AktivierungELK, einer der führenden europäischen Anbieter für modernes Wohnen, wird "Exclusive Partner" von RB Leipzig und erreicht damit die höchste Partnerschaftsebene neben namhaften Unternehmen wie Red Bull und PUMA. Im Rahmen dieser langfristigen Partnerschaft erhält ELK umfangreiche Werbe- und Marketingrechte und ist künftig auf den Pre-Match-Shirts von RB Leipzig präsent. Ein weiteres Highlight der Kooperation ist das ELK-Fanhaus, das im Stadion in Sektor D den Gästen von ELK künftig ein besonderes Fan-Erlebnis ermöglicht. Mit dem Sponsoring verstärkt der Holzbau-Experte seine Präsenz auf dem deutschen Immobilienmarkt. Ziel ist es, die Marke ELK sowohl am Markt für Einfamilienhäuser als auch im großvolumigen Wohn- und Gewerbebau zu positionieren.Thomas Scheriau, Geschäftsführer von ELK: "Wir freuen uns sehr, als "Exclusive Partner" von RB Leipzig unser jahrzehntelanges Engagement im Sportbereich weiter auszubauen. Die Partnerschaft mit einem der erfolgreichsten Bundesligavereine, der für seinen dynamischen und rasanten Aufstieg bekannt ist, passt perfekt zu uns. Wir sehen große Wachstumspotenziale im Bereich innovativer, ökologischer Wohnlösungen im Holzbau. In diesem Segment wollen wir als Unternehmen eine führende Rolle einnehmen und die Marke ELK auch im seriellen Gewerbebau weiter festigen. Die auf einem gemeinsamen Wertebekenntnis zu zukunftsorientierten Lösungen basierende Kooperation mit RB Leipzig bietet uns hierfür die ideale Plattform."Johann Plenge, Geschäftsführer von RB Leipzig: "Wir freuen uns, mit ELK einen nationalen Champion zu begrüßen. Das Unternehmen überzeugt seit 65 Jahren mit höchster Professionalität, ist österreichischer Marktführer und will jetzt in Europa den nächsten Schritt gehen. Mit diesen Ambitionen können wir uns sehr gut identifizieren. Außerdem teilen wir als innovative und moderne Marken die gleichen Ansprüche. Gemeinsam wollen wir die Zukunft gestalten - im Hausbau und im Fußball gleichermaßen."Der aus Österreich stammende Spezialist für innovative Wohnkonzepte ist Teil der ELK KAMPA Group und eines der größten Holzbauunternehmen im deutschsprachigen Raum. Neben dem Bau von Ein- und Mehrfamilienhäusern mit den Marken ELK und KAMPA realisiert der Konzern auch großvolumige Wohn- und Gewerbebauten sowie serielle Sanierungen. Zusätzlich zur Sichtbarkeit auf dem Brustbereich der Pre-Match-Shirts wird ELK während der Spiele auch über Banden- und Videowall-Werbung in der Red Bull Arena zu sehen sein. Der selbstgestaltete Fanbereich im Stadion dient ELK künftig als Location für exklusive Fan-Aktivierungen.Neben dem Engagement bei RB Leipzig unterstützt ELK bereits seit vielen Jahren die Österreichische Sporthilfe und den Deutschen Skiverband. Als Markenbotschafter für Nachhaltigkeit und Familie verkörpert Felix Neureuther die Werte, die dem Unternehmen wichtig sind.Pressekontakt:Ummen Communications GmbHNatalie Henzgen+49 160 611 68 11henzgen@ummen.comOriginal-Content von: ELK BAU GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175427/5828882