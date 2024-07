HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Schaeffler nach Zahlen von 10 auf 9,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel für den Autozulieferer spiegele den gesenkten Ausblick wider, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn am Dienstagmorgen. Die Bewertung bleibe jedoch günstig. Zudem sollte die zyklische Schwäche der Ergebnisentwicklung in absehbarer Zeit überwunden werden./mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



ISIN: DE000SHA0159