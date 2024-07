NielsenIQ (NIQ) unterstützt Bier- und Spirituosenhersteller dabei, Marktanteile und Verkaufszahlen in mehr On-Premise-Märkten unter Berücksichtigung der sich stark verändernden Trinkgewohnheiten der Verbraucher zu verfolgen.

On-Premise ist für die Kundenbindung und den Aufbau von Markenwert für alkoholische Getränke von entscheidender Bedeutung.

NIQ wird mit Unterstützung von CGA sein On-Premise-Measurement (OPM) weltweit ausbauen. Da 61 des globalen Umsatzes mit alkoholischen Getränken im Gastgewerbe (On-Premise) erzielt werden, ist es für Markeninhaber von entscheidender Bedeutung, auch weiterhin in diesen Vertriebskanal zu investieren. Der Einzelhandel stellt eine wichtige Plattform für den Aufbau von Markenwert und eine langfristige Kundenbindung dar. Dies wird unter anderem anhand der Tatsache deutlich, dass alkoholische Getränkemarken insgesamt weniger stark durch die Konkurrenz von Eigenmarken betroffen sind als andere Kategorien von Konsumgütern des täglichen Bedarfs. Der Anteil der Eigenmarken im Off-Premise-Bereich liegt bei weniger als 10 des Gesamtumsatzes (ein Wert, der weit unter dem anderer Kategorien von Konsumgütern des täglichen Bedarfs liegt).

Innovative Servierstrategien und Aktivierungen, die eine Verbindung zu den Verbrauchern herstellen und höchste Qualität gewährleisten, spielen eine entscheidende Rolle, um eine positive Wahrnehmung des Werts bei den Verbrauchern aufrechtzuerhalten und den langfristigen Erfolg von Marken für alkoholische Getränke und On-Premise gleichermaßen zu sichern.

Zu den Highlights der On-Premise-Studie von NIQ, die mit Unterstützung von CGA durchgeführt wurde, gehören:

83 der weltweiten LDA*-Konsumenten besuchten in den letzten drei Monaten das Gastgewerbe, 62 von ihnen sogar wöchentlich.

Die Anzahl der Besuche ist weltweit stabil geblieben, obwohl sich die meisten Verbraucher finanziell schlechter gestellt fühlen als im Vorjahr.

Lokale Geschäfte spielen eine wichtige Rolle bei der Kontaktpflege zu Freunden und Angehörigen und drei der am stärksten zunehmenden Gründe für einen Besuch sind: Kontakt zu Familie und Freunden, Feiern und Spaß haben.

Der Umsatz mit alkoholischen Getränken (ohne Wein) On-Premise macht 61 des globalen Umsatzes mit alkoholischen Getränken aus.

Obwohl die Besuche konstant geblieben sind, sind die weltweiten On-Premise-Verkäufe von Bier, Malzgetränken und Apfelwein in den letzten 12 Monaten um 4,0 % zurückgegangen. Der Absatz von Spirituosen ist um 7,6 gesunken.

zurückgegangen. Der Absatz von Spirituosen ist um 7,6 gesunken. Die Generation Z und jüngere Millennials (bis 34 Jahre) werden ihre Besuche in Lokalen in den nächsten drei Monaten voraussichtlich um 27 erhöhen, während die Gesamtzahl der Besucher von Lokalen um 14 steigt.

*LDA Legal Drinking Age (gesetzliches Mindestalter für Alkoholkonsum)

Die OPM-Lösung unterstützt die Unternehmensstrategien zur Steigerung des Umsatzes in einem Umfeld, das von sich ändernden On-Premise-Präferenzen, einschließlich eines moderateren Alkoholkonsums, geprägt ist. Neben dem OPM führte NIQ eine Studie mit 30.000 On-Premise-Konsumenten in 38 Märkten durch, die ergab, dass die Konsumenten zwar auch weiterhin häufig Gaststätten besuchen, jedoch ein ambivalentes Verhältnis zum Alkohol haben. Mehr als ein Drittel (37 %) der Konsumenten trinkt heute weniger Alkohol als noch vor 12 Monaten. Die Generation X und gelegentliche Besucher von Gaststätten reduzieren ihren Alkoholkonsum am ehesten.

Der On-Premise-Measurement (OPM)-Service von NIQ analysiert die Daten bis ins Detail, um die Auswirkungen dieser Verbrauchertrends auf die Leistung der einzelnen Kategorien zu bestimmen. Der weltweite Absatz von Bier, Malzgetränken und Apfelwein ist in den letzten 12 Monaten um 4,0 % gesunken, während die höheren Preise zu einem volumenmäßigen Anstieg von 0,4 % geführt haben. Im Gegensatz dazu haben Spirituosen in Bezug auf Volumen und Wert 7,6 % bzw. 3,4 % eingebüßt. Insbesondere bei den Verkäufen von Brandy, Rum und Gin in wichtigen Märkten waren starke Rückgänge zu verzeichnen, wohingegen andere Spirituosen wie Tequila und Wodka sich besser entwickelten.

Phil Tate, Managing Director für globale Kunden bei NIQ sagte: "Unsere Recherchen haben gezeigt, wie schnell sich die Rolle des On-Premise-Sektors weltweit verändert. Auch wenn der Alkoholkonsum zurückgeht, sind Bars, Pubs und Restaurants nach wie vor ein fester Bestandteil des Lebens der Verbraucher. Wenngleich sich der maßvolle Konsum eindeutig auf die Performance von alkoholischen Getränken auswirkt, eröffnen sich durch die sich verändernden Trinkgewohnheiten der Menschen neue Möglichkeiten in anderen Kategorien. Der On-Premise-Sektor bleibt ein entscheidender Kanal für die Steigerung des Markenwerts, und die Assoziation mit unvergesslichen Momenten ist ein wirksames Mittel, um Kunden zu gewinnen und zu binden. Da der Kostendruck für einige Verbraucher nachlässt und vor allem jüngere Erwachsene davon betroffen sind, besteht in den kommenden Monaten und Jahren ein erhebliches Wachstumspotenzial."

Trotz des Volumenrückgangs gibt es Grund zum Optimismus, zumal die Menschen weiterhin gerne ausgehen und ihre Ausgaben im zweiten Halbjahr 2024 erhöhen werden. On-Premise spielt eine wichtige Rolle im Leben der Verbraucher, da hier die Möglichkeit besteht, sich mit geliebten Menschen zu treffen, und Marken können sinnvolle Verbindungen zu Verbrauchern herstellen, um Markentreue aufzubauen.

Ein Viertel (26 %) der von NIQ befragten Verbraucher weltweit gab an, in den nächsten drei Monaten häufiger Gaststätten besuchen zu wollen mehr als doppelt so viele wie die 12 %, die weniger häufig ausgehen wollen. Die Generation Z plant ihre Besuche deutlich häufiger zu steigern.

Über OPM

Der OPM-Service von NIQ misst die Verkaufsleistung von Marken und Kategorien On-Premise in verschiedenen geografischen Gebieten. Mithilfe von OPM können Markeninhaber wachstumsfördernde Markttrends identifizieren, die Performance der Marke bewerten und den Marktanteil verfolgen sowie Spielraum für Verbesserungen ermitteln und die Konkurrenz analysieren.

OPM wird von den On-Premise-Experten von CGA, das 2022 von NIQ übernommen wurde, unterstützt. OPM wurde von CGA im Laufe mehrerer Jahre in Großbritannien und den USA weiterentwickelt und liefert detaillierte Analysen in Bezug auf Vertrieb, Distribution und Preisgestaltung aufgeschlüsselt nach Region und Vertriebskanal, die Marken dabei helfen, auf verschiedenen Märkten Erfolge zu erzielen. Es wurde nun auf wichtige Länder wie Australien, Kanada, Deutschland und Frankreich ausgeweitet, Südkorea soll in Kürze folgen.

Weitere Informationen über NIQ, unterstützt durch den OPM-Service von CGA, und andere Lösungen auf internationalen Märkten finden Sie hier

Über NIQ:

NielsenIQ (NIQ) ist das weltweit führende Unternehmen für Consumer Intelligence, das ein umfassendes Verständnis des Kaufverhaltens der Verbraucher liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. NIQ schloss sich 2023 mit GfK zusammen und vereinte damit die beiden Branchenführer mit einer beispiellosen globalen Reichweite. Heute ist NIQ in mehr als 95 Ländern tätig und deckt 97 des BIP ab. Mit einer ganzheitlichen Betrachtung des Einzelhandels und den umfassendsten Erkenntnissen über die Verbraucher, die mit fortschrittlichen Analysen über hochmoderne Plattformen bereitgestellt werden, liefert NIQ den Full View.

