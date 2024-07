Die Deutsche-Bank-Tochter baut ihr Filialnetz ab und die Digitalberatung aus: In speziell ausgerüsteten Filialen soll dieser Wandel für Kund:innen leichter werden. Die Postbank plant, 120 Standorte in Deutschland zu digital aufgerüsteten "Beratungsfilialen" umzubauen. Dafür werden bestehende Filialen umgebaut, aber auch neue Standorte gesucht. 50 Filialen sollen noch bis Ende 2025 fertig werden. Wie sie aussehen werden, kann man in Neuss bei Düsseldorf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...