Weitere Rechte, darunter auch SVOD- und Free-TV Rechte, stehen allen Marktteilnehmern über den Lizenzvertrieb von LEONINE Studios zur Ausstrahlungs-Lizenzierung zur Verfügung.Fred Kogel, CEO der LEONINE Studios, sagt dazu: "LEONINE Studios erweitert mit diesen herausragenden Highlights seine über 4.000 Titel umfassende Premium-Lizenzbibliothek zu der unter anderem Erfolgsfilme wie das "John Wick"-Franchise, "Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds and Snakes", "Knives Out: Mord ist Familiensache" und "The Zone of Interest" zählen. Wir festigen damit in den kommenden Jahren die Position von LEONINE als Nr. 1 unter den deutschen Independent-Verleihern, Home Entertainment-Anbietern und Spielfilm-Lizenzgebern. Unser Anspruch war es immer in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Augenhöhe mit den US-Major Studios zu stehen. Diesem Anspruch werden wir mit unserem hochkarätigen Programm-Slate für die kommenden Jahre gerecht."Zum hochkarätigen neuen Programm gehören neben Top-IPs wie HIGHLANDER von Action-Spezialist Chad Stahelski mit Star-Schauspieler Henry Cavill die Fortsetzung von Hit-Franchises wie NOW YOU SEE ME und RIDDICK; EDEN, der neue Film von Oscar®-Preisträger Ron Howard mit Daniel Brühl, Ana de Armas, Jude Law, Vanessa Kirby und Sydney Sweeney; der neue A24-Film THE SMASHING MACHINE von Benny Safdie mit Hollywood-Star Dwayne Johnson und der Oscar®-nominierten Emily Blunt; DRACULA: A LOVE TALE - Luc Bessons Neuinterpretation von Bram Stokers legendärer Geschichte mit Caleb Landry Jones und dem zweifachen Oscar®-Gewinner Christoph Waltz; die Verfilmung von Stephen Kings Bestseller THE LONG WALK von Starregisseur Francis Lawrence; Action-Highlights wie SUGAR BANDITS von Stefano Sollima mit Will Smith; AFTERBURN von J.J. Perry mit Dave Bautista, Samuel L. Jackson und Olga Kurylenko; NORMAL von Ben Wheatley mit Bob Odenkirk; ABOVE THE BELOW von und mit Idris Elba und Jean-François Richets MUTINY mit Action-Star Jason Statham sowie Aziz Ansaris Komödie GOOD FORTUNE mit Keanu Reeves und das neue Animations-Abenteuer ASTERIX: THE KINGDOM OF NUBIA.Näheres zu den Titeln in alphabetischer Reihenfolge:ABOVE THE BELOW ist der neue Survival-Thriller von und mit Idris Elba ("Avengers"-Reihe, "Thor"-Reihe). Er führt zusammen mit Martin Owen ("The Loneliest Boy in the World") Regie und spielt den Kapitän eines Raumschiffs, dem trotz großer Schwierigkeiten der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre gelingt. Das Raumschiff kommt jedoch vom Kurs ab und landet schließlich im Meer. Für die Besatzung beginnt ein Kampf ums Überleben. Caitlin FitzGerald ("Inventing Anna", "Wenn Liebe so einfach wäre") und Hero Fiennes Tiffin ("The Ministry of Ungentlemanly Warfare", "After"-Reihe) sind in weiteren Rollen zu sehen.AFTERBURN ist ein spektakuläres Action-Abenteuer mit Dave Bautista ("Guardians of the Galaxy", "Dune") und Samuel L. Jackson ("Der Killer & sein Bodyguard", "Django Unchained") in den Hauptrollen. Olga Kurylenko ("James Bond 007: Ein Quantum Trost", "Black Widow") und Kristofer Hivju ("The Gentlemen", "Cocaine Bear") runden die Besetzung ab. Regie führt J.J. Perry, der mit der Netflix Action-Komödie "Day Shift" sein erfolgreiches Regiedebut ablieferte, u.a. als Stunt-Koordinator an Filmen wie "John Wick: Kapitel 2" mitwirkte und mit Regisseuren wie Ang Lee, Chad Stahelski und Spike Lee zusammenarbeitete. Das Drehbuch stammt von Matt Johnson ("Hart am Limit", "Into the Blue") und Nimród Antal ("Kontroll - Jeder muss bezahlen"). Die Handlung basiert auf dem gleichnamigen "Red 5"-Comic, in dem der ehemalige Soldat Jake als Schatzjäger für mächtige Klienten wertvolle Gegenstände aus einem Teil der Welt rettet, der durch eine gewaltige Sonneneruption zerstört wurde.Das Drehbuch des neuen Animationsabenteuers ASTERIX: THE KINGDOM OF NUBIA stammt aus der Feder des renommierten Autoren-Duos Alexandre de la Patelliere und Matthieu Delaporte ("Der Graf von Monte Cristo", "Die drei Musketiere - Teil I & II", "Der Vorname"). Regie führt Alexandre Heboyan ("Mune - Der Wächter des Mondes"). Die berühmten Gallier begeben sich diesmal auf eine turbulente Reise ins ferne Königreich Nubien.DRACULA: A LOVE TALE - auf der weltberühmten Vorlage von Bram Stokers "Dracula" inszeniert der visionäre Filmemacher Luc Besson ("Lucy", "Das fünfte Element") eine epische Neuinterpretation der legendären Geschichte. Die Hauptrolle übernimmt der mehrfach ausgezeichnete Caleb Landry Jones ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", "X-Men: Erste Entscheidung"), der zweifache Oscar®-Preisträger Christoph Waltz ("Inglourious Basterds", "Django Unchained") ist als Priester zu sehen. Die weiblichen Hauptrollen übernehmen Zoë Bleu, die Tochter der Schauspielerin Rosanna Arquette und die italienische Newcomerin Matilda De Angelis, die für ihre Rolle im Netflix-Film "Die unglaubliche Geschichte der Roseninsel" mit dem David Di Donatello Award als Beste Nebendarstellerin ausgezeichnet wurde.EDEN Nach einer wahren Begebenheit und einem immer noch ungelösten Geheimnis, das sich auf einer abgelegenen Galapagos-Insel zugetragen hat, realisiert Oscar®-Preisträger Ron Howard ("Solo: A Star Wars Story", "The Da Vinci Code - Sakrileg") als Produzent und Regisseur ein Film-Erlebnis der Extraklasse. Mit EDEN entstand ein provokanter und überraschender Survival-Thriller, der auf unerwartete, absurde, humorvolle und vor allem spannende Weise zeigt, wie weit der Mensch auf der Suche nach dem Glück zu gehen vermag. Vor der Kamera ist ein Top-Ensemble versammelt: Jude Law, Ana de Armas, Daniel Brühl, die Oscar®-nominierte Vanessa Kirby und Sydney Sweeney. In weiteren Rollen sind Richard Roxburgh, Felix Kammerer, Toby Wallace, Paul Gleeson, Ingnacio Gasparini und Nicholas Denton zu sehen. Das Drehbuch schrieb Noah Pink ("Tetris"), die Musik stammt von Oscar®-Preisträger Hans Zimmer. Der Film wird Anfang September Weltpremiere im Galaprogramm des Toronto International Film Festival feiern.GOOD FORTUNE markiert das Regiedebüt von Aziz Ansari, einem preisgekrönten Stand-Up Comedian, Drehbuchautor und Schauspieler. Ansari, bekannt für seinen scharfsinnigen Humor, feierte bereits große Erfolge, u.a. mit seiner Comedy-Serie "Master of None", für die er mit dem Primetime Emmy in der Kategorie Outstanding Writing for a Comedy Series und mit einem Golden Globe Award für Best Performance by an Actor in a Television Series - Musical or Comedy ausgezeichnet wurde. Das Drehbuch von GOOD FORTUNE stammt ebenfalls von ihm, zudem wird er in einer der Hauptrollen zu sehen sein. Zum Cast gehören Superstars wie Keanu Reeves ("John Wick"-Franchise), Keke Palmer ("Nope", "Hustlers"), Sandra Oh ("Die Professorin", "Killing Eve") und Seth Rogen ("Die Fabelmans").HIGHLANDER - Durch seine visionäre Regie-Arbeit in der "John Wick" -Filmreihe hat Chad Stahelski das Action-Genre neu definiert. Mit HIGHLANDER wird er nun eine ikonische IP neu beleben und einmal mehr die Grenzen des filmisch Möglichen ausloten. Die Hauptrolle übernimmt Henry Cavill ("Justice League", "Codename U.N.C.L.E."), das Drehbuch schreiben Ryan J. Condal ("House of the Dragon"), Michael Finch ("John Wick: Kapitel 4") und Kerry Williamson ("Was geschah am Montag?", "Collateral Damage - Zeit der Vergeltung").THE LONG WALK ist die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Stephen King von Meisterregisseur Francis Lawrence ("Die Tribute von Panem"-Franchise, "I Am Legend", "Constantine"). Jahr für Jahr nehmen hundert Jungen an einem zermürbenden Wettkampf teil, bei dem es nur einen Sieger geben kann: den letzten Überlebenden, dem für den Rest seines Lebens jeder Wunsch erfüllt wird.MUTINY ist der neue Action-Thriller des preisgekrönten Erfolgsregisseurs Jean-François Richet ("Plane", "Public Enemy No. 1 - Mordinstinkt"). Hollywood-Star Jason Statham ("The Beekeeper", "The Fast and the Furious"-Franchise) spielt die Rolle von Cole Reed, der zu Unrecht für den Mord an seinem milliardenschweren Boss verantwortlich gemacht wird und auf seiner Flucht eine internationale Verschwörung aufdeckt.NORMAL stammt aus der Feder von Action-Meister Derek Kolstad, der bereits die Drehbücher für die ersten drei Teile der "John Wick"-Reihe lieferte. Bob Odenkirk ("Breaking Bad", "Better Call Saul") ist als Sheriff einer Kleinstadt zu sehen, der es wider Willen mit einer Verschwörung zu tun bekommt, in die die gesamte Bevölkerung involviert zu sein scheint. Ben Wheatley ("Meg 2 - Die Tiefe") führt Regie.NOW YOU SEE ME 3 ist der mit Spannung erwartete neue Teil des weltweit gefeierten Heist-Magier-Franchise inszeniert von Ruben Fleischer ("Venom", "Zombieland"). Das Drehbuch schreibt ein preisgekröntes Autoren-Ensemble, darunter Eric Warren Singer ("Top Gun: Maverick", "American Hustle"), Seth Grahame-Smith ("The Lego Batman Movie") und Michael Lesslie ("Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes", "Macbeth"). Vor der Kamera ist eine hochkarätige vielfach ausgezeichnete Starbesetzung versammelt: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco und Oscar®-Preisträger Morgan Freeman kehren in ihre Rollen als Die vier Reiter zurück. Ebenfalls mit von der Partie ist die Golden Globe-Gewinnerin Rosamund Pike ("Saltburn"). Als Magier der neuen Generation ergänzen Ariana Greenblatt ("Barbie"), Justice Smith ("Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben") und Dominic Sessa ("The Holdovers") das bekannte Superstar-Ensemble.RIDDICK 4 - FURYA ist der vierte Teil des Erfolgs-Franchise rund um den Anti-Helden Riddick, der von allen Kopfgeldjägern der Galaxie gesucht wird. Nach "Pitch Black - Planet der Finsternis", "Riddick: Chroniken eines Kriegers" und "Riddick - Überleben ist seine Rache" arbeitet das bewährte Duo aus Autor und Regisseur David Twohy und Action-Superstar Vin Diesel ("The Fast and the Furious"-Reihe, "xXx"-Reihe) wieder zusammen.In THE SMASHING MACHINE spielt Hollywood-Superstar Dwayne Johnson ("The Fast and the Furious"-Reihe, "Jumanji: Willkommen im Dschungel") den ehemaligen Wrestler und legendären Mixed Martial Arts-Champion Mark Kerr. Die Rolle seiner Frau übernimmt die Oscar®-nominierte Darstellerin Emily Blunt ("Oppenheimer", "Mary Poppins' Rückkehr"), die versucht in Kerrs Leben - einem Kampf mit Sucht, Erfolg, Liebe und Freundschaft - ihren Platz zu finden. Drehbuchautor und Regisseur ist Benny Safdie ("Der schwarze Diamant").SUGAR BANDITS verspricht fulminante Action mit Hollywood-Star und Oscar®-Preisträger Will Smith, der aktuell in dem Kino-Hit "Bad Boys: Ride or Die" zu sehen ist. Ein ehemaliger Soldat der Special Forces schließt sich einer Elitetruppe an, um den Drogenhandel in Boston zu bekämpfen, muss aber bald feststellen, dass die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen. Regie führt Stefano Sollima ("Gomorrah - Die Serie", "Sicario 2"), das Drehbuch stammt von Chuck Hogan ("13 Hours: Geheimauftrag in Bengasi").Über LEONINE StudiosLEONINE Studios ist eines der führenden unabhängigen Medienunternehmen Deutschlands - der One-Stop-Shop for Premium Content. Wir arbeiten mit herausragenden kreativen Talenten zusammen und schaffen Inhalte, die das Publikum auf der ganzen Welt inspirieren.Gemeinsam produzieren, koproduzieren, vertreiben und lizenzieren die Unternehmen der LEONINE Studios Premium-Inhalte - und decken damit die gesamte Wertschöpfungskette des Content-Business ab. Die Produktionsfirmen der LEONINE Studios werden von preisgekrönten Produzentinnen und Produzenten geführt - dazu gehören die Premium-Produktionsmarken beetz brothers film production | hyperbole | i&u TV | Madame Zheng Production | Odeon Fiction | SEO Entertainment | W&B Television | Wiedemann & Berg Film | Toon2Tango.LEONINE Studios vertreibt und lizenziert Inhalte für Kinos, Home Entertainment, TV-Sender und Social Media Kanäle. Die marktführende Lizenzbibliothek umfasst Programme aller Formate und Genres.LEONINE Studios ist unabhängig und bietet allen Akteuren der Medienbranche ein Premium Content Angebot. 