Brüssel (www.anleihencheck.de) - Mit dem Beginn des Sommers 2024 setzt sich das Wirtschaftswachstum fort, das Tempo variiert jedoch in den einzelnen Ländern und Regionen, so Florence Pisani, Global Head of Economic Research, und Emile Gagna, Economist bei Candriam.China stehe nach wie vor unter Deflationsdruck, während die Konjunktur in der Eurozone nur langsam in Schwung komme. In den USA hingegen liege das Wachstum immer noch bei zwei Prozent, scheine sich aber etwas zu verlangsamen. Der Inflationsdruck habe in den vergangenen Monaten weiter nachgelassen und den Weg für eine vorsichtige Lockerung der Geldpolitik geebnet. ...

