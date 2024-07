Michael Schröder blickt in seiner Nebenwerte-Watchlist regelmäßig auf spannende Werte aus dem MDAX, SDAX oder TecDAX. Heute stehen Cenit, Bilfinger, All for One Group und Varta im Fokus. Michael Schröder verrät, wie er die vorgestellten Unternehmen einschätzt und wie Sie als Anleger optimal davon ...