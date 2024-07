BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport ist dank besserer Geschäfte insbesondere bei privaten Immobilienfinanzierungen weiter auf Besserungskurs. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern erreichte im zweiten Quartal 3,6 Millionen Euro, wie das SDax-Unternehmen am Dienstag aus Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Ein Jahr zuvor hatten die Berliner noch einen operativen Verlust von 2,5 Millionen Euro eingefahren. Der Umsatz kletterte im abgelaufenen Dreimonatszeitraum um 30 Prozent auf 111 Millionen Euro. Zahlen zum Geschäftsvolumen hatte Hypoport bereits vor rund einer Woche vorgelegt. Die Aktie verlor nach der Mitteilung 1,5 Prozent, nachdem sie am Vortag spürbar gestiegen war. Die detaillierten Quartalszahlen legt Hypoport am 12. August vor./men/mis