Singapur (ots/PRNewswire) -Die Alibaba International Digital Commerce Group ("Alibaba International") gab heute bekannt, dass inzwischen rund 500.000 Händler:innen das generative Toolkit für künstliche Intelligenz (KI) in mehr als 40 E-Commerce-Szenarien eingesetzt haben. Seit der Einführung des Toolkits im November letzten Jahres unter der Marke "Aidge" haben sich die durchschnittlichen täglichen API-Aufrufe alle zwei Monate verdoppelt und liegen nun bei über 50 Millionen. Derzeit sind mehr als 100 Millionen Produktangebote auf den Plattformen von Alibaba International mit Hilfe von KI gründlich verfeinert und in mehrere Sprachen übersetzt worden, sodass Händler:innen ihre Marktreichweite erhöhen und Verkäufe steigern können.KI spielt eine immer wichtigere Rolle bei der Steigerung der operativen Effizienz von Händler:innen auf allen E-Commerce-Plattformen von Alibaba International. Gemeinsam haben diese Plattformen generative KI in mehr als 40 E-Commerce-Szenarien angewandt, die von der Verfeinerung von Produktlisten und Marketing bis hin zu Kundenservice, Design und Prozessautomatisierung reichen. In jedem dieser Anwendungsfälle hat generative KI zu einer statistisch signifikanten Steigerung der Inhaltsqualität, der Klickraten, der Umwandlungsraten oder der Kundenzufriedenheit geführt - manchmal sogar im zweistelligen Bereich.Die Möglichkeiten der KI gehen inzwischen weit über grundlegende Funktionen wie Übersetzung und Generierung von Text und Bildern hinaus. Alibaba International nutzt die fortschrittlichen Fähigkeiten der KI zur Anpassung und Lösung komplexer Probleme und hat die Technologie in Bereichen wie Kundenservice, Abwehr von falschen Rückbuchungen und bei Erstattungen eingesetzt.Im Bereich des Kundenservices kann die 24/7-Verfügbarkeit von KI für sofortige, fundierte Antworten - unter Verwendung von Daten aus Produktdetailseiten (technisch ausgedrückt: Retrieval Augmented Generation, RAG) - Kundenanfragen effektiv beantworten und Kaufentscheidungen erleichtern. Nach der Einführung des KI-Kundendienstes im Juni 2024 meldete AliExpress Choice, ein Premium-Service von AliExpress, der Verbraucher:innen einen kostenlosen Versand, eine verbindliche Lieferzeit und kostenlose Rücksendungen bietet, einen Anstieg der Umwandlungsraten bei Anfragen vor dem Verkauf um 29 %.KI schützt auch kleine und mittlere Unternehmen vor finanziellen Rückschlägen, die durch das häufige Problem der Kreditkartenrückbuchungen verursacht werden. Wenn ein/e Verbraucher/in eine Rückbuchung veranlasst, erstellt der Rückbuchungsagent von Alibaba International im Namen des/r betreffenden Händlers/in umgehend ein Widerspruchschreiben, das sich auf Bestellinformationen wie Zahlungs- und Logistikdetails stützt. Die Pilotanwendung von Alibaba International zeigt, dass dieses Tool die Erfolgsquote der Händler/innen bei der Abwehr von Rückbuchungen um durchschnittlich 15 % erhöht.Aufbauend auf dem anfänglichen Erfolg ist Alibaba International dabei, einen KI-Rückerstattungsagenten auf den Markt zu bringen, der sowohl Händler:innen als auch Verbraucher:innen eine flexiblere Rückerstattungslösung bietet. Mit dem Ziel, die Kundenzufriedenheit zu optimieren und gleichzeitig die Kosten für Händler:innen zu senken, verarbeitet dieses automatisierte Tool effizient die Gründe für Unstimmigkeiten bei E-Commerce-Transaktionen und prüft Beweise, um die Rückerstattungsbeträge für Händler:innen zu berechnen.KI ist auch in der Lage, die Produktbeschaffungskosten für E-Commerce-Händler:innen zu senken. Die von Alibaba International entwickelte Funktion zur virtuellen Anprobe ermöglicht es beispielsweise Bekleidungshändler:innen, mühelos Bilder zu erstellen, die ihre Produkte auf virtuellen Modellen zeigen, und zwar durch einfaches Hochladen des Bildes eines Kleidungsstücks. Sie bietet eine breite Auswahl an Modellstilen, die vielfältige Produktdarstellungen ermöglichen und den Händlern eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Model-Fotoshootings bieten."Der globale Handel stellt einen fruchtbaren Boden für generative KI-Anwendungen dar, vor allem, wenn LLMs um mehrsprachige Fähigkeiten erweitert werden. Es liegt auf der Hand, dass kleine und mittlere Unternehmen am meisten von den Fortschritten der KI profitieren werden, da sie dadurch traditionelle Hindernisse wie den mangelnden Zugang zu Talenten und menschlichem Fachwissen überwinden können", sagt Kaifu Zhang, Vizepräsident von Alibaba International, der die KI-Initiativen des Unternehmens leitet.Neben den eigenen Plattformen arbeitet Alibaba International auch mit externen Partner:innen im grenzüberschreitenden E-Commerce zusammen, um die Vorteile der KI weiter zu nutzen "Wir sind der festen Überzeugung, dass generative KI im E-Commerce-Bereich ein echter Katalysator ist, um die Mission von Alibaba zu erfüllen: es zu erleichtern, überall Geschäfte zu machen", fügt Zhang hinzu.Weitere Informationen finden Sie unter: www.aidc-ai.comInformationen zur Alibaba International Digital Commerce GroupDie Alibaba International Digital Commerce Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung des globalen digitalen Handels mit KI-gestützter Technologie zu unterstützen. 