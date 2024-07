DJ MARKT USA/Kaum verändert - Berichtssaison rückt in den Blick

Insgesamt wenig verändert dürfte die Wall Street in den Handel am Dienstag starten. Nachdem zu Wochenbeginn mit dem Rückzug von Joe Biden aus dem US-Präsidentschaftswahlkampf noch ein politisches Thema dominiert hat, dürfte sich der Markt nun der wieder Fahrt aufnehmenden Berichtssaison zuwenden. Besonders die nachbörslich anstehenden Geschäftszahlen von Tesla, Alphabet und Texas Instruments dürften für Bewegung sorgen. Der Future auf den S&P-500 tritt aktuell auf der Stelle.

Als Kandidatin der Demokraten für die Präsidentschaftswahl am 5. November scheint sich immer stärker Vizepräsidentin Kamala Harris herauszukristallisieren. Allerdings liegt der republikanische Kandidat Donald Trump in den Umfragen weiter klar vorn. Hier werde der Markt die Entwicklungen genau beobachten, heißt es.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist am Berichtstag erneut übersichtlich. Es werden nur die Verkäufe bestehender Häuser für den Juni vermeldet. Das Highlight dürften die PCE-Daten am Freitag sein. Sollten diese darauf hindeuteten, dass sich die Fed ihrem Inflationsziel von 2 Prozent nähere, könnte dies den Hoffnungen auf eine Zinssenkung im September weitere Nahrung liefern, so ein Beobachter.

Bei den Einzelwerten steht die Alphabet-Tochter Google im Blick. Die Gespräche zur Übernahme des Cybersicherheits-Startups Wiz für geplante 23 Milliarden US-Dollar sind nach Angaben einer Person, die mit den Gesprächen vertraut ist, gescheitert. In einer E-Mail an die Mitarbeiter soll Wiz-Chef Assaf Rappaport erklärt haben, dass das Unternehmen nun einen Börsengang anstrebe. Er sagte auch, dass das Unternehmen beabsichtigt, vor dem Börsengang einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar zu erreichen. Innerhalb der nächsten Jahre soll der Börsengang erfolgen, sagte die mit der Angelegenheit vertraute Person. Wie das Wall Street Journal kürzlich berichtet hatte, erwirtschaftet das Unternehmen derzeit 500 Millionen Dollar an wiederkehrenden Umsätzen pro Jahr. Alphabet steigen vorbörslich um 0,2 Prozent.

Vor der Startglocke werden zudem noch eine ganze Reihe von Unternehmen ihre Quartalsergebnisse vorlegen. Darunter sind Coca-Cola, General Motors, Spotify, UPS und Philip Morris.

July 23, 2024

