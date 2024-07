EQS-Ad-hoc: KPS AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

KPS AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2023/2024 aufgrund anhaltender Nachfrageschwäche im Handel



23.07.2024

KPS AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2023/2024 aufgrund anhaltender Nachfrageschwäche im Handel Die KPS AG hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023/2024 einen Umsatz von 111,0 Mio. € und ein EBITDA von 3,6 Mio. € erreicht. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Nachfrageschwäche im Handel passt der Vorstand der KPS AG seine am 7. März 2024 veröffentlichte Prognose an. Für das laufende Geschäftsjahr 2023/2024 geht der Vorstand der KPS AG nun davon aus, dass sich die Umsatzerlöse (Konzern) im Vergleich zur ursprünglichen Prognose in einem Bereich zwischen 143 Mio. € und 149 Mio. € bewegen werden. Der EBITDA (Konzern) wird voraussichtlich 5,4 Mio. € bis 5,7 Mio. € betragen. Bereinigt um außerordentliche Wertberichtigungen durch die Insolvenzen von KaDeWe und The Body Shop sowie Restrukturierungsaufwendungen läge das voraussichtliche EBITDA (Konzern) zwischen 10,8 Mio. € und 11,1 Mio. €. Im laufenden Geschäftsjahr konnte die KPS AG bislang insgesamt steigende Auftragseingänge verzeichnen und neue Kunden gewinnen. Die daraus resultierenden positiven Effekte werden sich jedoch nur anteilig im Geschäftsjahr 2023/2024 auswirken. Die bislang veranlassten Kostensenkungsmaßnahmen verlaufen planmäßig und werden nach Einschätzung des Vorstandes zur langfristigen Stärkung der Ertragslage beitragen. Die vollständigen Finanzkennzahlen für das dritte Quartal 2023/2024 werden am 25. Juli 2024 veröffentlicht.



Leonardo Musso

Alleinvorstand



Unterföhring, 23. Juli 2024



Kontakt: KPS AG

Beta-Straße 10H

85774 Unterföhring

Telefon: +49 (0) 89 356 31-0

Telefax: +49 (0) 89 356 31-3300

E-Mail: ir@kps.com



