Der Finanzdienstleister und Immobilienfinanzierer Hypoport hat am Dienstag vorläufige Quartalszahlen präsentiert. Die stoßen am Markt auf wenig Begeisterung.Die Aktie von Hypoport gehörte in diesem Jahr zu den absoluten Top-Werten nicht nur im Nebenwerteindex SDAX, sondern am gesamten deutschen Aktienmarkt. Vorläufige Quartalszahlen sorgen für Enttäuschung Dank einer Wiederbelebung der Nachfrage nach Immobilienfinanzierungen und anderen Dienstleistungen legte das Finanzierungsvolumen auf den Plattformen des Unternehmens in den vergangenen Monaten stark zu. Diese Entwicklung schlug sich auch im vorläufigen Geschäftsbericht des Unternehmens nieder, der am Dienstmittag überraschend …