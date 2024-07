3 Gründe für eine Ethereum Kursexplosion

Trotz eines beachtlichen Anstiegs von zeitweise über 4.000 US-Dollar hat der Ethereum-Kurs im bisherigen Marktzyklus viele Anleger enttäuscht. Im Vergleich zu Bitcoin ist der Kurs deutlich weniger gestiegen als der der Leitwährung. Einige Faktoren sprechen jedoch jetzt dafür, dass nun bald eine Ethereum-Preisexplosion bevorsteht.

Zyklus und Altcoin-Saison

Auch wenn bereits mehr als drei Monate seit dem vierten Bitcoin-Halving vergangen sind, steht der Bullenmarkt noch bevor. Historische Daten zeigen, dass der volle Aufschwung erst gegen Jahresende zu erwarten ist. Es ist wichtig zu beachten, dass gerade im späteren Verlauf des Bullenmarktes die Altcoins immer eine besondere Vormachtstellung einnehmen.

Erst nachdem der Bitcoin-Preis stark gestiegen ist, folgen diese Coins und zeigen dann deutlich höhere Steigerungsraten als die Leitwährung. Da Ethereum noch immer die Basis für viele andere Coins und Layer-2-Projekte ist, ist durchaus mit einem starken Anstieg des Kurses im Verlauf des Marktzyklus zu rechnen. Das kürzliche Dencun-Upgrade hat viele Möglichkeiten für die Layer-2-Netzwerke von Ethereum geschaffen. Mit einem Anstieg des Handelsvolumens auf diesen Netzwerken steigt automatisch auch die Nachfrage nach Ethereum, was den Kurs der zweitgrößten Kryptowährung antreiben sollte.

Ethereum ETFs

Ein weiteres viel diskutiertes Thema sind die Ethereum ETFs. Mit dem Handelsstart am heutigen Dienstag, dem 23.07.2024, kommt eine neue Möglichkeit für Geldzuflüsse aus institutionellen Quellen hinzu. Das Besondere an den Spot ETFs ist, dass diese Finanzprodukte tatsächlich im selben Ausmaß der Investitionen Ethereum-Token kaufen müssen. Seit deren Genehmigung der Bitcoin ETFs konnten über 17,5 Milliarden US-Dollar an institutionellem Kapital durch diese in den Markt gebracht werden. Damit haben sie beispielsweise gegenüber den Bitcoin-Minern die Oberhand gewonnen und einen deutlich größeren Einfluss als viele andere Bitcoin-Halter.

Einige Experten haben bereits prognostiziert, dass der Start der Ethereum ETFs die Altcoin-Saison einleiten und den bullischen Marktzyklus in Gang bringen könnte. Bei den Bitcoin Spot ETFs dauerte es nach dem Handelsstart im Januar nur 15 Tage, bis die Zuflüsse exponentiell stiegen. Danach fand eine regelrechte Rallye für mehr als eineinhalb Monate statt, wobei in dieser Zeit über 11 Milliarden US-Dollar in diese Finanzprodukte geflossen sind. Auch wenn bei Ethereum aufgrund der Bekanntheit und Größe von einem geringeren Handelsvolumen ausgegangen werden muss, kann dies noch immer einen enormen Aufschwung für die zweitgrößte Kryptowährung bedeuten.

Netzwerk bleibt gefragt

Ethereum steckt als Layer-1-Netzwerk derzeit eher in einer Konsolidierungsphase, zeigt jedoch immer wieder die Wichtigkeit des Netzwerks als sichere Basis auf. Auch der Marktanteil und die Rentabilität der sogenannten "Builder" könnten einen weiteren Aufschwung des Ether-Preises bringen. Diese Akteure, die Transaktionen in Blöcke bündeln und zur Blockchain hinzufügen, erzielen höhere Gewinne, wenn sie eine breite Vielfalt an Transaktionen anziehen können. Eine Studie von Burak Öz zeigt, dass Builder, die eine Vielzahl unterschiedlicher Transaktionen bearbeiten, typischerweise erfolgreicher sind.

Dies zieht mehr Investoren an, die von der hohen Profitabilität profitieren wollen. Der zunehmende Erfolg dieser Builder und das damit einhergehende Vertrauen in das Ethereum-Netzwerk führen zu einer steigenden Nachfrage nach Ethereum, was den Preis weiter in die Höhe treiben könnte. Zusätzlich verstärkt sich dieser Effekt, da erfolgreiche Builder durch ihren bereits großen Marktanteil immer mehr Transaktionen anziehen und ihre Gewinne weiter steigern, während neue Marktteilnehmer es schwer haben, Fuß zu fassen. Diese Dynamik stärkt die Position von Ethereum und könnte einen wesentlichen Beitrag zu einer Preisexplosion leisten.

Auch die Entwicklung der auf Ethereum basierten Meme-Coins zeigt eine erhöhte Nachfrage in den letzten Monaten. So konnte Pepe vor nicht allzu langer Zeit sein Allzeithoch erreichen und damit als Ethereum-Token viel Aufmerksamkeit im Krypto-Bereich erlangen. Aktuell erarbeitet ein Entwicklerteam die logische Nachfolge von Pepe: Pepe Unchained. Als Ethereum-Layer-2-Projekt möchte dieser Meme-Coin seine eigene Blockchain launchen und damit umfangreiche Vorteile gegenüber dem Pepe-Token bieten.

Der größte Vorteil der eigenen Blockchain ergibt sich sicherlich aus den Transaktionsbedingungen. Während Ethereum als Layer 1 eher als langsam und teuer gilt, kann Pepe Unchained auf seiner eigenen Blockchain 100-mal günstigere und deutlich schnellere Transaktionen anbieten. Gerade im Meme-Coin-Bereich ist dies ein entscheidender Vorteil, da hier auch gerne kleine Beträge gehandelt werden. Dennoch wird es eine volle Ethereum-Integration geben, um ein einfaches Wechseln zwischen den Blockchains zu ermöglichen.

Des Weiteren könnte die $PEPU-Blockchain in Zukunft auch für andere Meme-Coins genutzt werden, da sie einen eigenen Blockchain-Explorer zur transparenten Nachverfolgung aller Transaktionen erhalten wird. Die Aussichten, Pepe Unchained als neue Basis für Meme-Coins etablieren zu können, zeigen enormes Interesse bei den Investoren. In etwas mehr als 40 Tagen konnten bereits fünf Millionen US-Dollar an Finanzierungsmitteln eingesammelt werden.

Für weniger als 21 Stunden kann der Token noch zum aktuellen Preis von 1 $PEPU = $0.008596 getauscht werden, wobei sich der Preis nach Ablauf der Frist weiter erhöhen wird. Je früher man in das Projekt investiert, desto höher wird der Buchgewinn beim Launch auf der dezentralen Börse sein. Aktuell sind noch einige Preisstufen offen, was einen theoretischen Buchgewinn bis zum Start des Handels auf der dezentralen Börse ermöglicht.

