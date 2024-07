EQS-Ad-hoc: H2 Core AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Prognose

H2 Core AG: H2 Core AG schließt Barkapitalerhöhung ab und legt Prognose für 2024 vor



23.07.2024 / 12:42 CET/CEST

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 H2 Core AG schließt Barkapitalerhöhung ab und legt Prognose für 2024 vor Heidelberg, 23. Juli 2024 - Die H2 Core AG ("H2 Core", ISIN: DE000A0H1GY2) hat ihre Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der Altaktionäre und anschließender Privatplatzierung abgeschlossen. Ausgegeben werden insgesamt 324.826 neue Aktien zu einem Preis von 2,20 Euro je Aktie. Der Bruttoemissionserlös beträgt somit rd. 0,7 Mio. Euro. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich durch die Kapitalerhöhung auf 11.825.326 Euro, eingeteilt in ebenso viele auf den Inhaber lautende Stückaktien. Die Lieferung und Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung im regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg ist derzeit für den 31. Juli 2024 vorgesehen. Mit der Kapitalerhöhung wurde eine mehrstufige Finanzierung der H2 Core Gruppe mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 5,2 Mio. Euro abgeschlossen. Auf Basis des Ergebnisses der Barkapitalerhöhung hat die H2 Core AG ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2024 verabschiedet. Die Gesellschaft erwartet einen Umsatz zwischen 12,8 Mio. und 13,8 Mio. Euro und ein EBIT zwischen -0,6 Mio. bis +/-0,0 Mio. Euro. Der Vorstand H2 Core AG Rüsdorfer Straße 8 25746 Heide E-Mail: ir@h2core.com



Erläuterungsteil Über H2 Core: Die H2 Core Gruppe entwickelt, fertigt und wartet modular konfigurierbare Komplettanlagen zur Erzeugung, Speicherung und Nutzung von grünem Wasserstoff, die als Plug-and-Play-Systeme innerhalb kürzester Zeit weltweit an fast jedem Ort zum Einsatz kommen können. Die Lösungen von H2 Core sind skalierbar und zukunftssicher ausgerichtet. Sie lassen sich je nach Bedarf an individuelle Kundenbedürfnisse anpassen sowie um technologische Neuerungen ergänzen. H2 Core liefert auf Basis zuverlässiger Eigenentwicklungen das Know-how und die Produkte für die Umsetzung und erfolgreiche Etablierung wasserstoffbasierter Kernsysteme der Energiewende. Damit leistet das Unternehmen einen erheblichen sofortigen Beitrag zu einer weltweit nachhaltigen und ressourcenschonenden Energieversorgung. H2 Core setzt auf eine intensive Zusammenarbeit im globalen Partnernetzwerk und ermöglicht so ein äußerst schnelles globales Roll-Out der wasserstoffbasierten Energiesysteme. Nähere Informationen unter www.h2core.com. Pressekontakt: edicto GmbH Ralf Droz / Doron Kaufmann Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt Tel: +49 (0) 69 905505-54 E-Mail: h2core@edicto.de

