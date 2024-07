© Foto: Chen Yehua - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Berkshire Hathaway hat seinen Anteil an E-Autobauer BYD weiter veräußert und ist damit auf ein Niveau gesunken, auf dem es nicht mehr offengelegt werden muss.Berkshire Hathaway hat seine Beteiligung an in Hongkong notierten BYD-Aktien am 16. Juli reduzierte und seinen Anteil von 5,06 Prozent auf 4,94 Prozent verringerte, wie aus einem am Montag an der Hongkonger Börse veröffentlichten Bericht hervorgeht. Das Unternehmen reduzierte seine BYD-Beteiligung um 1.395.500 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 246,96 Hongkong-Dollar und nahm damit 344 Millionen Hongkong-Dollar (44 Millionen US-Dollar) ein. Nach den Regeln der Hongkonger Börse muss ein Unternehmen, dessen Beteiligung an einem in …