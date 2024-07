DJ Delivery Hero: Weiter auf Kurs für Ziele 2024 trotz EU-Untersuchung

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero sieht sich trotz der Anfang Juli deutlich angehobenen Rückstellungen für mögliche EU-Strafen auf Kurs für die Ziele im Gesamtjahr. Außerdem will der Lieferkonzern weiterhin seine Profitabilität deutlich 2025 und darüber hinaus verbessern. Dies teilte der MDAX-Konzern mit, nachdem die EU-Kommission am Vormittag angekündigt hat, eine formelle kartellrechtliche Untersuchung von Delivery Hero und der spanischen Tochter wegen möglicher Verstöße gegen EU-Wettbewerbsrecht zu eröffnen.

"Wie am 7. Juli angekündigt, beabsichtigt Delivery Hero, seine Rückstellung in dieser Angelegenheit auf mehr als 400 Mio. EUR zu erhöhen. Delivery Hero hat dies im Rahmen seiner Verpflichtung zu guter Unternehmensführung getan", so der Berliner Lieferkonzern. "Delivery Hero ist weiterhin auf dem besten Weg, seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2024 zu erfüllen und die Rentabilität im Jahr 2025 und darüber hinaus weiter deutlich zu steigern."

Delivery Hero betonte auch, dass der Konzern "uneingeschränkt mit der Europäischen Kommission kooperiert und sich verpflichtet, alle Compliance- und Regulierungsanforderungen zu erfüllen." Die Aktie gab zunächst leicht nach im Anschluss an die Ankündigung sind aber am frühen Nachmittag unverändert verglichen mit dem Stand vor der Mitteilung. Die Aktie notiert 1,5 Prozent im Minus.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2024 07:05 ET (11:05 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.