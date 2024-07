Der Silberpreis erlebte am Dienstagmorgen einen leichten Rückgang auf 28,94 US-Dollar, was einem Minus von 0,65 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Betrachtet man die Performance der letzten fünf Handelstage, so zeigt sich ein Rückgang von 5,4 %. In diesem Kontext werden wir eine detaillierte Analyse der Faktoren vornehmen, die diesen Trend beeinflussen könnten, und einen Blick auf die kurzfristigen Perspektiven werfen.Anzeige:Die politischen Ereignisse, insbesondere in den USA, spielen eine zunehmend wichtige Rolle bei der Preisgestaltung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...