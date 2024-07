MINNEAPOLIS, July 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Inspire Medical Systems, Inc. (NYSE: INSP) (Inspire), ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer, minimalinvasiver Lösungen für Patienten mit obstruktiver Schlafapnoe (OSA) spezialisiert hat, gab heute die Veröffentlichung der Kostenerstattung für das Inspire System in Frankreich im französischen "Journal Officiel" bekannt.



"Wir freuen uns sehr, Patienten und Ärzten in Frankreich unsere klinisch erprobte Behandlungsoption für mittelschwere bis schwere Fälle von obstruktiver Schlafapnoe anbieten zu können," sagte Tim Herbert, Vorsitzender und Geschäftsführer von Inspire. "Die Inspire-Therapie wird durch eine solide Evidenz und jahrelange klinische Erfahrung gestützt, die die Sicherheit und Wirksamkeit unserer Therapie belegen."

Die Inspire-Therapie erhielt 2010 die europäische Konformitätskennzeichnung für die Vermarktung in Europa. Seitdem besteht der Ansatz des Unternehmens darin, die Kostenübernahme in den Zielländern sicherzustellen, bevor mit der Vermarktung begonnen wird. Inspire hat bereits die Kostenübernahme in vielen wichtigen europäischen Ländern durchgesetzt. Mit der Einführung einer vollständigen Kostenübernahme in Frankreich erweitern sich auch die Absatzmöglichkeiten, da Frankreich der zweitgrößte OSA-Markt in Europa ist. Die Zulassung in Frankreich entspricht der gleichen Kostenübernahme wie in anderen europäischen und globalen Märkten.

"Dank der Erstattung der Inspire-Therapie durch die französische Sozialversicherung haben Schlafmediziner nun eine neue Therapieoption für unbehandelte OSA-Patienten," so Andreas Henke, Executive Vice President und Managing Director Europe.

Über Inspire Medical Systems

Inspire ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer, minimal-invasiver Lösungen für Patienten mit obstruktiver Schlafapnoe spezialisiert hat. Die von Inspire entwickelte Inspire-Therapie ist die erste und einzige von der FDA zugelassene Neurostimulationstechnologie, die eine sichere und wirksame Behandlung der mittelschweren bis schweren obstruktiven Schlafapnoe ermöglicht.

Weitere Informationen über Inspire finden Sie unter www.inspiresleep.comoder www.inspiresleep.fr.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Bei allen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche, die sich auf unsere Erwartung beziehen, die Inspire-Therapie in Frankreich zu vermarkten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Unsicherheiten, und wichtige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen, einschließlich der Faktoren, die unter den Überschriften "Risk Factors"abrufbar sind. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und wir sind nicht dazu verpflichtet, diese Aussagen in Anbetracht neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren.

Investoren- und Medienkontakt

Ezgi Yagci

Vice President, Investor Relations

ezgiyagci@inspiresleep.com

617-549-2443