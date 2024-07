Solana Prognose: Ökosystem boomt - bald 500 US-Dollar?

Mit einem Kursplus von rund 15 Prozent in den letzten sieben Tagen zeigte Solana zuletzt relative Stärke. Denn kein anderer Top 10 Coin konnte bei dieser Performance mithalten. SOL gewinnt wieder gegen BTC oder ETH. Nun könnten sowohl charttechnische Indikatoren als auch fundamentale Entwicklungen einen weiteren Ausbruch indizieren, der Solana möglicherweise mittelfristig über 500 US-Dollar treibt.

So sieht der folgende Trader charttechnische eine spannende Konstellation. Solana könnte hier den Doppelboden vollenden, wenn der Kurs über 188 US-Dollar steigt. Ein Doppelboden ist ein technisches Chartmuster, das auf eine potenzielle Trendumkehr hinweist. Dieser bildet sich durch zwei aufeinanderfolgende Tiefpunkte auf ähnlichem Niveau, getrennt durch ein Zwischenhoch. Das Kursziel berechnet man, indem man die Höhe zwischen Tiefpunkt und Zwischenhoch zum Ausbruchspunkt hinzufügt. So dürfte das neue Kursziel bei Ausbruch bei 260 US-Dollar liegen.

This double bottom pattern on Solana could send it to the moon once it breaks! pic.twitter.com/9av1IOlNw8 - The Moon (@TheMoonCarl) July 22, 2024

Der Krypto-Trader @rektcapital kommentiert ebenfalls seine bullische Einschätzung zu SOL. Denn Solana habe auf Wochenbasis bullisch geschlossen. Sollte der Kurs erfolgreich den roten Bereich als neue Unterstützung testen, könnte dies eine Fortsetzung des Aufwärtstrends ermöglichen. Ein erfolgreicher Retest der neuen Unterstützung signalisiert oft, dass der Kurs eine stabile Basis gefunden hat, was eine positive Entwicklung nach oben begünstigt. Dies deutet darauf hin, dass Solana mittelfristig weiter steigen könnte, wenn der Retest erfolgreich verläuft. Aktuell befinden wir uns direkt am kritischen Kurslevel. Hält der Support, dürfte der Aufwärtstrend also Fortsetzung finden.

$SOL



Looks like Solana has performed a green circled Weekly Candle Close



Successful retest of the red area as new support could enable trend continuation to the upside over time$BTC BTC SOL Solana pic.twitter.com/MWKzEsmCSJ - Rekt Capital (@rektcapital) July 22, 2024

Solana: Ökosystem wächst schnell, neue Adressen steigen

Das Solana-Ökosystem verzeichnete in den letzten 24 Stunden ein bedeutendes Wachstum. Über 1,3 Millionen aktive Wallet-Interaktionen wurden registriert, was eine Steigerung von 36 Prozent gegenüber dem Vortag darstellt. Zudem wurden in den letzten sieben Tagen 352.000 neue Wallets hinzugefügt. Diese Metriken zeigen eine verstärkte Nutzung und Akzeptanz der Solana-Blockchain, wobei die Zunahme an Wallet-Interaktionen auf eine erhöhte Aktivität und Transaktionshäufigkeit hinweist. Die Vielzahl neuer Wallets deutet auf ein wachsendes Interesse und eine steigende Zahl neuer Nutzer hin, die sich dem Solana-Ökosystem anschließen. Dieses Wachstum unterstreicht die dynamische Entwicklung und das Potenzial der Solana-Plattform im Bereich der Blockchain-Technologie

REPORT: Solana Ecosystem Sees Major Growth



In the past 24 hours, the @Solana ecosystem has seen a surge in activity, with over 1.3 million active wallet interactions.



? 36% Increase in wallet interactions.

? 352,000 New Wallets added in the last 7 days pic.twitter.com/uZiOU1bzsD - SolanaFloor (@SolanaFloor) July 23, 2024

Für massive und nachhaltige Kurssteigerungen ist die Adoption entscheidend, insbesondere auf mittelfristige Sicht. Solana zeigte hier ein starkes Wachstum mit über 1,3 Millionen aktiven Wallet-Interaktionen in den letzten 24 Stunden und 352.000 neuen Wallets in den vergangenen sieben Tagen. Diese Zahlen unterstreichen das zunehmende Interesse und die steigende Nutzung der Solana-Blockchain.

Wenn dieses Wachstum anhält, dürfte der Kurs von Solana eine deutliche Neubewertung erfahren. Eine breite und kontinuierliche Nutzung erhöht nicht nur die Netzwerkwertigkeit, sondern stärkt auch das Vertrauen der Investoren. Langfristig sind solche Entwicklungen ausschlaggebend für die Stabilität und den Wert einer Kryptowährung. Somit könnte Solana durch anhaltende Adoption und steigende Nutzerzahlen eine deutliche Neubewertung erfahren.

Solana Alternative: Gaming-Krypto PlayDoge erreicht 6 Mio. $

Solana ist mit hoher Milliarden-Bewertung und Marktrang 5 immer mehr ein Basis-Investment neben Bitcoin und Ethereum. Doch auch spekulative, kleinere Presales erfreuen sich aufgrund der potenziellen Upside großer Beliebtheit.

PlayDoge möchte nun die breite Masse der Gamer erreichen und kombiniert geschickt Gaming mit der viralen Meme-Kultur. Bereits im Juli 2024 erregte PlayDoge Aufsehen, indem es im Presale 5,8 Millionen US-Dollar sammelte. Der innovative Gaming-Coin bringt das Doge-Meme als virtuelles Haustier im Tamagotchi-Stil in die moderne Web3-Welt.

Spieler können in nostalgischen 2D-Retro-Spielen $PLAY-Token verdienen, indem sie ihre digitalen Haustiere pflegen und Minispiele meistern. Dieses Konzept verbindet die Nostalgie der 1990er Jahre mit moderner Blockchain-Technologie und bietet durch Play-to-Earn-Mechanismen die Möglichkeit, echtes Geld zu verdienen. PlayDoge transportiert also das Tamagotchi-Konzept der 90er Jahre in die digitale Gegenwart, wo Spieler nicht nur virtuelle Haustiere pflegen, sondern auch Kryptowährungen verdienen können.

Mit der Mischung aus Gaming, Memes und Play-to-Earn-Mechaniken bietet PlayDoge eine attraktive Option für Investoren, die bereit sind, in weniger bekannte Coins des Gaming-Sektors zu investieren. Eine weitere Preiserhöhung steht in den nächsten 24 Stunden bevor. Der aktuelle Preis von 0,00521 US-Dollar pro $PLAY-Token bietet eine begrenzte Gelegenheit für Investoren, maximale Buchgewinne aufzubauen. Direkt im Anschluss ist es möglich, die PLAY Token zu staken - für 84 Prozent APY auf Ethereum und 71 Prozent AP auf der Binance Smart Chain.

