Bietet Zugang zu Lösungen für das Währungsrisikomanagement und grenzüberschreitende Zahlungen

Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY), ein weltweit führendes Unternehmen für geschäftliche Zahlungsdienste, gibt bekannt, dass Corpays Cross-Border-Geschäft mit AEG Presents UK, einem weltweit führenden Anbieter von Live-Musik und Events, eine Vereinbarung getroffen hat, um offizieller B2B-Devisenpartner von AEG Presents in Europa zu werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240723217866/de/

Durch diese Partnerschaft erhält AEG Presents UK Zugang zu den innovativen Lösungen von Corpay Cross-Border und kann diese nutzen, um das Wechselkursrisiko im Tagesgeschäft zu verringern. Darüber hinaus ermöglicht die preisgekrönte Plattform von Corpay Cross-Border die Verwaltung des weltweiten Zahlungsverkehrs über einen zentralen Zugangspunkt.

"Das Corpay Cross-Border-Team freut sich sehr, der offizielle B2B-Devisenpartner von AEG Presents UK in Europa zu werden", sagte Brad Loder, Chief Marketing Officer, Corpay Cross-Border Solutions. "Dies ist ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung des globalen Partnerschaftsprogramms von Corpay, da es unsere Präsenz in der Welt der Live-Musik, Veranstaltungen und Unterhaltung weiter ausdehnt. Angesichts unseres starken Fokus auf das Wachstum der Marke Corpay sowie unseres globalen Geschäfts im Bereich Währungsrisikomanagement freuen wir uns sehr über die Partnerschaft mit AEG Presents, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Live-Musik und Events."

Stephen Van Dyk, Vice President und Finance Director, AEG Presents UK, sagte: "Wir freuen uns darauf, mit Corpay zusammenzuarbeiten und die Plattform und Dienstleistungen des Unternehmens zu nutzen."

Über Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) ist ein globales S&P500-Unternehmen für den geschäftlichen Zahlungsverkehr, das Unternehmen und Verbrauchern hilft, Ausgaben auf einfache und kontrollierte Weise zu bezahlen. Die modernen Zahlungslösungen von Corpay helfen seinen Kunden, fahrzeugbezogene Ausgaben (wie Tanken und Parken), Reisekosten (z. B. Hotelbuchungen) und Verbindlichkeiten (z. B. die Bezahlung von Lieferanten) besser zu verwalten. Dadurch sparen unsere Kunden Zeit und sie geben letztendlich weniger Geld aus. Corpay Cross-Border bezieht sich auf eine Gruppe von juristischen Personen, die im Besitz von Corpay, Inc. sind und von ihr betrieben werden.

Corpay Payments made easy. Weitere Informationen finden Sie unter www.corpay.com.

*"Corpay" bezieht sich in diesem Dokument in erster Linie auf die Cross-Border Division von Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border; eine vollständige Liste der Unternehmen, die Teil von Corpay Cross-Border sind, finden Sie hier: https://www.corpay.com/compliance.

** Vorbehaltlich der Kreditzusage und Compliance-Genehmigung seitens der betreffenden Corpay Gesellschaft.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240723217866/de/

Contacts:

Ansprechpartner Corpay:

Brad Loder

Chief Marketing Officer

Corpay Cross-Border Solutions

+1 (647) 627-6635

brad.loder@corpay.com