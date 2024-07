NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem starken Wochenstart driften die wichtigsten US-Indizes am Dienstag wohl wieder etwas auseinander laufen. So dürfte sich der Dow Jones Industrial etwas weiter erholen von seinem jüngsten Rückschlag vom Rekordhoch. Die Stabilisierung im zuletzt besonders schwachen Technologiebörsen-Auswahlindex Nasdaq 100 gerät derweil bereits wieder ins Stocken. Die Stimmung vermieste den Anlegern der schwache Ausblick auf das laufende Quartal des Halbleiterunternehmens NXP.

So liegt die Indikation des Brokers IG für den Nasdaq 100 rund eine Stunde vor Handelsstart 0,2 Prozent tiefer bei 19.788 Punkten. Nach einer Rally um zwischenzeitlich 23 Prozent im laufenden Jahr hatte er vor zwei Wochen bei 20.690 Punkten seinen bisherigen Höchststand erreicht. Es folgte eine scharfe Korrektur um gut 1.200 Punkte, bevor zu Wochenbeginn wieder Käufer die Oberhand übernahmen.

Den Dow taxiert IG am Dienstag derweil 0,1 Prozent höher auf 40.450 Punkte. Er war den Nasdaq-Indizes lange hinterhergehinkt, und hatte erst mit deren Schwäche die Kraft für neue Rekorde gefunden. Bei 41.376 Punkten hatte er in der Vorwoche seinen Jahresgewinn auf fast 10 Prozent hochgeschraubt.

Unter den Einzelwerten rutschten NXP vorbörslich zeitweise um gut 9 Prozent ab. Das Wachstumssignal für das laufende Quartal habe die Erwartungen leicht enttäuscht, kommentierte Toshiya Hari von Goldman Sachs. NXP avisierte, dass der Umsatz gegenüber dem zweiten Quartal wieder anzieht. Er bliebe aber bei einer Steigerung um 4 Prozent immer noch klar unter Vorjahresniveau.

Deutlich für ihre aktuellen Ergebnisse bestraft wurden die Papiere von UPS . Der US-Paketdienst hat im zweiten Quartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet. Höhere Lohnkosten sowie ein anhaltend zurückhaltender Konsum belasteten.

Freude herrschte dagegen bei den Anlegern von Spotify, die sich vorbörslich mit zweistelligem Kursgewinn zeigten. Der Musikstreaming-Konzern hat im zweiten Quartal erneut einen Gewinn eingefahren. Zudem abonnierten trotz der jüngsten Preiserhöhungen erneut mehr Menschen das kostenpflichtige Angebot des Streaming-Dienstes. Die Zahl der Premium-Nutzer stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12 Prozent und gegenüber dem Vorquartal um 3 Prozent.

Ebenfalls bergauf ging es nach Geschäftszahlen für die Papiere des Mischkonzerns Danaher. Der Kursgewinn des Konkurrenten von Sartorius und Merck KGaA zog auch deren Papiere mit nach oben./ag/jha/

