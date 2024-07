Tiktok möchte das Shopping-Feature auch in Europa anbieten. Allerdings scheint es vorerst in einem kleineren Rahmen zu kommen, als ursprünglich erwartet worden ist. Nutzer in Asien und den USA können bereits über die Video-App einkaufen. Mit Tiktok Shops können Nutzer Produkte, die in Videos gezeigt werden, direkt in der App kaufen und sich liefern lassen. Dieses Shopping-Feature der chinesischen Video-App ist derzeit nur in Asien und den USA verfügbar. ...

