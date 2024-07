Der amerikanische Mischkonzern Danaher, der unter anderem in den Bereichen Life Science, Medizintechnik und Umwelt tätig ist legt aktuell mehr als sieben Prozent zu; die Hintergründe zum rasanten Kursanstieg gibt es hier. Obwohl die Danaher-Aktie in der Vergangenheit eher zu den schwankungsarmen Aktien gehört, so ist das am Dienstag eher nicht der Fall; ganz im Gegenteil, die Aktie zeigt aktuell ein sattes Kursplus von rund sieben Prozent. Hintergrund sind die vorgelegten Unternehmenszahlen, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...