An der Wall Street erholten sich gestern die Techwerte von ihrem jüngsten Rücksetzer. Der Nasdaq 100 legte um über 1,5 Prozent zu. Der Dow Jones verbuchte nur ein leichtes Plus von 0,3 Prozent. Bei den Einzelthemen geht es heute um Coca-Cola, UPS, Alphabet, Tesla, T-Mobile US und LVMH. Martin Weiß, ...