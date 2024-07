Heidelberg (ots) -Nur wenige Hausbesitzer schaffen es eigenständig, sich im Antragsdschungel der Wärmepumpen-Fördermittel zurechtzufinden - die meisten bleiben aufgrund formaler Fehler auf einem Großteil der hohen Anschaffungskosten sitzen. Um diese Problematik zu vermeiden, hat David Selle von der Daulto GmbH es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden diese Last durch ein professionelles Wärmepumpen-Komplettpaket mit einem exklusiven Fördermittel-Service abzunehmen. Wie seine Kunden durch diesen Service bis zu 70 Prozent der Anschaffungskosten einsparen können, erfahren Sie hier.Deutschland befindet sich mitten in einer umfassenden Energiewende - und so stehen immer mehr Hausbesitzer vor der Herausforderung, ihre Immobilien zukunftssicher und energieeffizient zu versorgen. Wärmepumpen bieten an dieser Stelle eine zuverlässige und umweltfreundliche Heizlösung, die langfristig über 50 Prozent der jährlichen Heizkosten einsparen kann, doch die Anschaffung stellt viele Interessierte vor Herausforderungen. So muss nicht nur die richtige Größe gewählt werden, die Anschaffung ist meist auch mit empfindlichen Kosten verbunden. Zwar unterstützt der Staat die Investition in Wärmepumpen mit verschiedenen Fördermitteln, der Zugang zu diesen erweist sich vor allem für den Laien allerdings äußerst komplex. "Wer Fördermittel beantragen möchte, muss sich einem erheblichen bürokratischen Aufwand stellen. Fehlt hier das nötige Wissen, um die Anträge korrekt auszuführen, werden die Anträge abgelehnt", erklärt David Selle, Geschäftsführer der Daulto GmbH."Umso wichtiger ist es, sich erfahrene Experten zur Seite zu stellen, die das nötige Know-how mitbringen", so der Unternehmer weiter. "Wird der Antrag auf Förderung nämlich bewilligt, können bis zu 70 Prozent der anfallenden Kosten der Wärmepumpe gedeckt werden." Mit der Daulto GmbH hat David Selle eine Anlaufstelle für Hausbesitzer geschaffen, die sich eine Wärmepumpe anschaffen möchten und dabei nicht auf Zufall oder Glück angewiesen sein wollen. "Als Handwerksbetrieb kümmern wir uns nicht nur um die Installation und Entsorgung der alten Anlage, sondern übernehmen durch unseren Fördermittel-Service auch den gesamten Antragsprozess", erklärt er. "Dank unserer umfassenden Erfahrung können unsere Kunden sicher sein, dass wir die höchstmögliche Fördersumme für sie erzielen." Dies schafft nicht nur Sicherheit, sondern führt auch zu zahlreichen erfolgreich abgeschlossenen Projekten.Das Daulto-Prinzip: Qualität, Festpreise und FördermittelberatungBei der Installation von Wärmepumpen setzt die Daulto GmbH auf einen skalierbaren und effizienten Ansatz: Klar strukturierte Prozesse, ermöglichen dem Unternehmen, trotz Fachkräftemangels im Handwerk, Anlagen in Rekordzeit und zu wettbewerbsfähigen Preisen zu installieren - und das bei gleichbleibend hoher Qualität. "Wir setzen dabei auf unser Daulto-Prinzip", betont David Selle. "Dieses beinhaltet eine erstklassige individuelle Beratung, feste Preise, unsere Fördergarantie sowie eine professionelle Installation."Optimierte Fließbandprozesse und eine angenehme Arbeitsatmosphäre, bieten die besten Voraussetzungen für die Arbeitsabläufe: So schafft es die Daulto GmbH im Vergleich zu den meisten anderen Handwerksbetrieben, bereits nach etwa vier Wochen nach der Anfrage seitens des Kunden, mit der Installation der Wärmepumpe zu beginnen. Ein Service, den Kunden nicht nur zu schätzen wissen, sondern der das Unternehmen auch deutlich von seinen Mitbewerbern unterscheidet, bei denen die Wartezeiten für die Installation neuer Wärmepumpen oft ein Jahr oder länger betragen. Auch durch den Fördermittel-Service des Unternehmens hebt sich die Daulto GmbH vom Markt ab. "Wir lassen unsere Kunden in keinem Bereich der Wärmepumpen-Anschaffung im Stich, sondern bieten ihnen eine umfassende Betreuung, die sie sicher zu einer energieeffizienten Lösung für ihre Immobilie führt", so David Selle.Daulto GmbH: Ein Jahr, 70 Mitarbeiter - und weiter auf WachstumskursDavid Selle hat es als Gründer der Daulto GmbH mit nur 20 Jahren geschafft, eine bemerkenswerte unternehmerische Erfolgsgeschichte zu schreiben. Ursprünglich aus dem E-Commerce stammend, strebte er nach größeren Veränderungen und neuen Herausforderungen. Seine familiäre Handwerkstradition - sowohl sein Großvater als auch sein Vater waren im Heizungsbau tätig - machte den Schritt in diese Branche für ihn selbstverständlich. Mit der Vision, das Handwerk effizienter und moderner zu gestalten, gründete er 2023 die Daulto GmbH."Unser Team ist innerhalb eines Jahres auf 70 Mitarbeiter gewachsen", betont der Unternehmer stolz. Und das ist erst der Anfang: Bis Ende des Jahres sollen weitere 50 Mitarbeiter hinzukommen. "Die Nachfrage nach Wärmepumpen ist enorm, doch die fachgerechte Beratung und Betreuung im normalen Handwerksbetrieb ist oft unzureichend und ineffizient", stellt David Selle fest. "Es ist meine Mission, mit meinem Team weiterhin zu wachsen, um mehr Hausbesitzern die Möglichkeit zu bieten, von unserer Qualitätsarbeit und unserem Wärmepumpen-Komplettpaket zu profitieren." Um eine gleichbleibend hohe Qualität zu garantieren, ist es dem Unternehmer wichtig, sein Team stets auf dem neuesten Stand zu halten: Professionelle Schulungen unterstützen die Mitarbeiter dabei, sich kontinuierlich weiterzubilden. "Wir bauen aktuell unser eigenes Schulungszentrum auf rund 2.000 Quadratmetern", verrät David Selle. "Nur wenige Fachkräfte wissen, wie die Prozesse beim Heizungsbau und insbesondere mit Wärmepumpen ablaufen. Durch eine fundierte Ausbildung in eigenen Schulungsräumen wollen wir ihnen dieses Wissen vermitteln, um die Qualität unseres Services weiter zu stärken."