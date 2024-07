Original-Research: STEICO SE - von Montega AG



23.07.2024 / 15:16 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von Montega AG zu STEICO SE



Unternehmen: STEICO SE

ISIN: DE000A0LR936



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 23.07.2024

Kursziel: 42,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck (CESGA)



Sondererträge beflügeln Ergebnis in Q2



STEICO hat gestern nach Börsenschluss den H1-Bericht 2024 veröffentlicht. Während sich die Umsatzentwicklung weitgehend im Rahmen der Erwartungen bewegte, sorgten Sondererträge für eine positive Überraschung auf der Bottom Line.



[Tabelle]



Marktumfeld stabilisert sich: In Q2 erzielte STEICO Konzernerlöse i.H.v. 94,9 Mio. EUR (+1,4% yoy; MONe: 91,0 Mio. EUR). Auf Halbjahressicht bewegte sich der Umsatz mit 190,8 Mio. EUR entsprechend der Gesamtjahresguidance auf dem Vorjahresniveau (190,0 Mio. EUR). In einem konjunkturell schwachen Bausektor mit angespanntem und von Überkapazitäten geprägtem Wettbewerb zeigte sich STEICOs Top Line damit erstaunlich robust und signalisiert eine stabile Nachfrage in der ökologischen Nische. Genaue Rückschlüsse auf die Umsatzentwicklung einzelner Produktgruppen oder Absatzregionen lässt der Bericht im Gegensatz zu früheren Reports laut Unternehmen aus Vertriebsgründen jedoch nicht mehr zu.



Starkes Quartalsergebnis mit Schönheitsfehler: Ergebnisseitig wurden die gestiegenen Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen (in Summe +5,0% yoy) massiv überkompensiert durch einen rückläufigen Materialaufwand, der in H1 lediglich 92,8 Mio. EUR (Vj.: 118,1 Mio. EUR) betrug. Grund hierfür sind Sondererträge aus der Währungssicherung EUR/PLN i.H.v. 19,8 Mio. EUR (Vj.: 4,3 Mio. EUR). Diese gehört bei STEICO grundsätzlich zum Tagesgeschäft (Rohmaterialeinkauf überwiegend in PLN, Warenverkauf überwiegend in EUR), fällt diesmal aber überraschend deutlich positiv aus. Pünktlich zum per 30.06. ruhestandsbedingten Ausscheiden von Udo Schramek als CEO aus dem geschäftsführenden Direktorium gelang STEICO mit einem Q2-EBIT von 21,2 Mio. EUR eines der stärksten Quartalsergebnisse der Unternehmenshistorie. Auch ohne Währungseffekte hätte STEICO ggü. Vorjahr ein leicht höheres H1-Ergebnis erzielt (+4,3% yoy), was u.E. die Entspannung auf der Kostenseite (Energie, Holz, etc.) widerspiegelt.

Guidance präzisiert: Angesichts der Nachfragestabilisierung und des Rückenwinds beim Ergebnis rechnet das Management für das Gesamtjahr neben einem weiterhin stabilen Umsatzniveau nun mit einem EBIT zwischen 45 und 50 Mio. EUR (Konsens: 40,3 Mio. EUR; zuvor: ca. 33-40 Mio. EUR). Die in Anbetracht des starken Momentums nach wie vor defensiv anmutende Ergebnis-Guidance begründet STEICO mit in H2 weniger umfangreich zu erwartenden Währungserträgen sowie höheren Abschreibungen infolge der Inbetriebnahme des neuen Werks in Gromadka (PL). Nichtsdestotrotz positionieren wir uns nun wiederum knapp oberhalb des neuen Guidance-Korridors, zumal mit Rockwool jüngst erneut ein Peer seine Ergebnisprognose erhöht hatte. Die Prognosen für 2025 ff. senken wir aufgrund der anhaltend schwachen Marktdaten zur Wohnbau- und Sanierungstätigkeit im Kernmarkt Deutschland dagegen moderat.

Fazit: STEICO zeigt sich im kriselnden Bausektor weiterhin resilient und dürfte in einem perspektivisch besseren Marktumfeld erst recht überzeugen. Wir sehen die hohe Unternehmensqualität nicht angemessen eskomptiert und bekräftigen unser Rating 'Kaufen' und das Kursziel von 42,00 EUR.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/30279.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



1952307 23.07.2024 CET/CEST



°