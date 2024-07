Seit Jahresbeginn haben laut einer Analyse von immowelt in 39 von 77 untersuchten Großstädten in Deutschland die Angebotspreise für Eigentumswohnungen zugelegt. Die größte Zunahme weist Köln auf mit fast 8%. Doch auch in vergleichsweise günstigen Städten haben die Preise spürbar angezogen. Die Immobilienpreise befinden sich in etlichen Großstädten hierzulande wieder im Aufwind. In gut der Hälfte der Städte sind Eigentumswohnungen seit Jahresbeginn teurer geworden - in der Spitze um knapp 8%. Zu ...

