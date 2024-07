Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der sich andeutende Favoritenwechsel an den Aktienmärkten spiegelt sich teilweise auch am Markt für Exchange Traded Funds (ETF) wider, so die Deutsche Börse AG.Matthias Präger von der Baader Bank konstatiere "sehr große Verkäufe" im iShares NASDAQ-100 (ISIN DE000A0F5UF5/ WKN A0F5UF). Der Technologie-Index sei dank der KI-Euphorie in den vergangenen Monaten überdurchschnittlich stark gestiegen, befinde sich seit zwei Wochen aber im Korrekturmodus. Flankiert werde diese Bewegung von Analysten, die den hohen Ausgaben der Unternehmen in Zusammenhang mit KI zunehmend skeptisch gegenüberstünden. ...

