Webtoon Entertainment debütierte im vergangenen Monat an der Börse zu einem Kurs von 21 US-Dollar pro Aktie. Goldman Sachs prognostiziert eine massive Kurssteigerung. Was kann die Aktie? Die Goldmänner haben die Aktie am Montag mit einer Kaufempfehlung und einem 12-Monats-Kursziel von 62 US-Dollar eingestuft, was einem Kurspotenzial von 160 Prozent entspricht. Der Titel haussierte in der Folge und beendete den Montagshandel rund 17 Prozent höher bei 23,85 US-Dollar. Webtoon Entertainment, mit Sitz in Los Angeles, Kalifornien, und unterstützt durch den südkoreanischen Technologiekonzern Naver, ist eine Plattform, die eine Vielzahl von Geschichten aus mehr als 20 Genres, darunter Fantasy, …