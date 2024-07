PEPE Alternative: PEPU explodiert auf 5 Mio. $ - beste Wahl für Altcoin-Saison?

Nach der erfolgreichen Finanzierung von 4 Millionen US-Dollar in der vergangenen Woche hat Pepe Unchained ($PEPU) erneut an Fahrt aufgenommen und das gesamte gesammelte Kapital auf über 5 Millionen Dollar erhöht. Die Dynamik schreitet somit immer weiter voran.

Die neueste Version von Pepe, ausgestattet mit einer eigenen Layer-2-Blockchain auf Ethereum, hat innerhalb eines Monats weiter Fortschritte gemacht, indem sie in den letzten drei Tagen allein eine Million US-Dollar eingesammelt hat.

Obwohl sich der Kryptomarkt noch nicht in einer ausgeprägten Altcoin-Saison befindet, hat dies Investoren nicht davon abgehalten, weiterhin Kapital in Pepe Unchained zu investieren. Diese sehen darin nicht nur eine verbesserte Version von Pepe, sondern auch ein Symbol für die fortschreitende Integration von Memes in die Kryptowelt. Denn immer häufiger setzen Teams auf eine Kombination aus Meme und Nutzen.

Aktuell liegt der Preis bei 0,008596 US-Dollar, doch der native Token $PEPU wird in weniger als 24 Stunden auf 0,00863040 US-Dollar steigen, da die nächste Vorverkaufsphase erfolgreich abgeschlossen wird. Kontinuierliche Preiserhöhungen ermöglichen den Early-Adopters hier kräftige Buchgewinne.

Jetzt scheint ein idealer Zeitpunkt, um $PEPU zu erwerben, bevor es an großen Börsen gelistet wird und die Layer-2-Blockchain live geht.

Zum Pepe Unchained Presale

Altcoins statt Bitcoin: Wann startet die Altcoin-Saison?

Bitcoin erreichte in der vergangenen Woche einen Höchststand von über 67.000 US-Dollar - aktuell erleben wir eine bullische Konsolidierung knapp unterhalb dieses Kursniveaus. Dieser Anstieg könnte auf den Rückzug von Präsident Biden aus dem Präsidentschaftsrennen zurückzuführen sein, der als Vorteil für den als "Krypto-Präsident" bekannten Donald Trump gewertet wird. Doch das Rennen bleibt wohl offen - Kryptowährungen orientieren sich uneinheitlich, während ein Wahlsieg von Donald Trump klar positiv für Kryptos wäre.

Nach einem starken Lauf in der Vorwoche legte der restliche Kryptomarkt eine Pause ein und verzeichnete in den letzten 24 Stunden eine seitwärtsgerichtete Bewegung.

Trotz dieser allgemeinen Marktberuhigung konnte Pepe ($PEPE), der Vorgänger von Pepe Unchained, in den letzten sieben Tagen einen Anstieg von fast 10 Prozent verbuchen. Weiterhin fließt Kapital in spekulative Meme-Coins. Andere führende Meme-Coins zeigten ebenfalls relative Stärke.

Obwohl diese Top-Meme-Coins Bitcoin übertroffen haben, scheint der Markt noch nicht in einre Altcoin-Saison. Der Altcoin-Index bleibt mit einem Wert von nur 24 niedrig, was darauf hindeutet, dass Anleger weiterhin stark auf Bitcoin fokussiert sind.

Altcoin Season Index

Eine Altcoin-Saison beginnt normalerweise, wenn mindestens 75 Prozent der Top-Kryptowährungen Bitcoin in den letzten 90 Tagen übertroffen haben. Die jüngsten Altcoin-Saisons ereigneten sich im Januar und März dieses Jahres, also vor dem Aufschwung der Meme-Coins.

Deshalb gibt es noch erhebliches Potenzial für eine zweite Welle von Meme-Coins, da Anleger diesen Sektor noch nicht vollständig ausgeschöpft haben. Die aktuellen Gewinne könnten somit der Beginn von etwas Größerem sein. Die relative Stärke bei Meme-Coins zeigt die hohe Resilienz in jeder Marktphase.

Offenbar sehen einige Investoren in Pepe Unchained ein besonderes Potenzial. Die Mischung aus Meme und Layer-2 weckt Fantasie.

Pepe Unchained: Kursexplosion dank L2-Technologie?

Pepe ist ein ikonisches und weit verbreitetes Meme, das seine Bedeutung in der Internetkultur bewahrt hat. Die Meme-Coin-Versionen $PEPE und $PEPECOIN gelten in der Krypto-Community als beliebte Beispiele für die Verbindung von Internetkultur und finanzieller Souveränität.

Diese älteren Pepe-Coins sind jedoch ineffizient und teuer in der Anschaffung. Dies ändert sich nun mit der Einführung von Pepe Unchained.

Pepe Unchained bringt dafür eine eigene Layer-2-Lösung auf Ethereum, die die Kosten für den Erwerb von $PEPU erheblich senkt. Layer-2-Technologien bieten Skalierbarkeit, geringere Transaktionsgebühren und höheren Durchsatz.

Während die älteren Pepe-Coins die Internetkultur mit finanzieller Souveränität verbinden, schafft Pepe Unchained eine nahtlose Integration.

Zusätzlich etabliert Pepe Unchained ein neues Ökosystem als unabhängige Chain mit einem eigenen Protokoll, Konsensmechanismus, Sicherheitsfunktionen und einem eigenen Blockchain-Explorer. Dieses System läuft parallel zu Ethereum und könnte als Plattform für weitere innovative Projekte dienen, die die Krypto-Welt bereichern. Das Ziel - ein buntes Meme-Coin-Ökosystem.

Mit Staking mehr PEPU verdienen

Pepe Unchained hat dabei durchaus das Potenzial, sich von Ethereum zu lösen und im Meme-Coin-Segment erfolgreich zu sein.

Frühe Investoren haben dies erkannt und nutzen neben dem Kauf von $PEPU auch die Staking-Funktion mit aktuell fast 400 Prozent APY, was eine tägliche Rendite von 1 Prozent ermöglicht.

Bereits 420 Millionen $PEPU-Token sind gesperrt, was einem Wert von mehr als 3,5 Millionen US-Dollar entspricht, also knapp 70 Prozent der insgesamt investierten 5 Millionen US-Dollar.

Interessierte können $PEPU auf der Pepe Unchained-Website mit ETH, USDT oder BNB erwerben. Auch Kreditkartenzahlungen werden akzeptiert.

Der Smart Contract von Pepe Unchained wurde vollständig von Coinsult und SolidProof geprüft, ohne kritische Probleme zu identifizieren.

Da der Preis für PEPE schon in den nächsten 24 Stunden wieder ansteigt, könnte sich eine schnelle Analyse lohnen. Denn Früh-Investoren profitieren hier von maximalen Buchgewinnen und gehen mit einem ordentlichen Puffer in den öffentlichen Handel.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.