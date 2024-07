Berlin (ots/PRNewswire) -CMG-NewsIn China wurde gerade beschlossen, die umfassenden Reformen weiterhin zu vertiefen und die Reformen unbeirrt durch weitere Öffnung zu fördern. Die deutsche Redaktion der China Media Group hat drei Gäste zu einer Diskussion zum Thema "Win-Win statt Unipolarisierung - China teilt seine Chancen mit der Welt" ins Studio eingeladen: Prof. Dr. Cui Hongjian, Direktor der Abteilung für Europäische Studien beim Chinesischen Forschungsinstitut für Internationale Studien, Prof. Wolfram Elsner, emeritierter Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bremen sowie Journalist und Politikanalytiker Stephan Ossenkopp.Zu den Diskussionsthemen gehörten Chinas Entwicklung seit der Einführung der Reform- und Öffnungspolitik, Chinas sich verändernde Rolle in der Globalisierung und der Süd-Süd-Kooperation, die von China initiierten globalen öffentlichen Güter und neuen Prinzipien sowie die jüngsten Ausgleichszölle auf aus China importierte Elektrofahrzeuge durch die EU und deren Auswirkungen auf die chinesisch-europäischen Beziehungen.Die Gesprächspartner kamen dabei zu dem Schluss, dass China durch die Reform und Öffnung in den vergangenen mehr als 40 Jahren das Land an sich und die ganze Welt tiefgreifend verändert habe. Durch die weiteren umfassenden Reformen und die erweiterte Öffnung auf hohem Niveau werde China der Welt in Zukunft noch mehr Chancen bringen und eine "Reglobalisierung" in die Wege leiten, die durch gegenseitigen Respekt, eine grüne Industrialisierung und Win-Win-Kooperation gekennzeichnet sei.Mehr dazu erfahren Sie in dem Gespräch unter dem Link\uff1a https://german.cri.cn/2024/07/22/VIDEeIC7QtfSM7IKUl6q1lyp240722.shtmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2467287/image_5019926_41126457.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rundtischgesprach-win-win-statt-unipolarisierung--china-teilt-seine-chancen-mit-der-welt-in-china-und-deutschland-zu-sehen-302204120.htmlPressekontakt:An Zheng,zhengan@cgtncorp.comOriginal-Content von: CMG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169281/5829326