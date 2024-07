Meme Coins floppen: Das sind die Verlierer des Tages

Es ist ein Hin und Her am Kryptomarkt. Während Meme Coins in den letzten Wochen immer wieder zu den großen Gewinnern gehört haben, gibt es auch immer wieder Zeiten, in denen Anleger hohe Verluste mit genau diesen gehypten Token einfahren können. Unter den 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung sind alle 3 Verlierer des Tages Meme Coins. Bedeutet das, dass die Rallye hier endet, oder lohnt es sich immer noch, die spekulativen Coins ins Portfolio zu holen?

MOG, WIF und BONK stürzen ab

Am Kryptomarkt rutscht man schnell von einem Extrem in das Andere. Die größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung leben nur von der Spekulation der Anleger und erfüllen in der Regel keinen Zweck. Dennoch sind es die gewinnbringendsten Coins überhaupt, wenn man sich die Year to Date-Rendite anschaut. Wer sich hier nach einem Tag, an dem der Kurs um 10 - 20 % steigt, anstecken lässt, muss aber auch damit rechnen, dass er direkt am nächsten Tag ähnlich hohe Verluste hinnehmen muss. Die Volatilität ist hier deutlich höher als bei anderen Coins.

(Verlierer des Tages unter den Top 100 Coins - Quelle: Coinmarketcap)

Schaut man sich die Top 100 Coins nach Marktkapitalisierung absteigend nach 24 Stunden Verlusten an, sind MOG, WIF und BONK die größten Verlierer. Verluste von rund 8 % muss man bei jedem der 3 Token hinnehmen. Allerdings zeigt sich vor allem bei WIF, dass die täglichen Schwankungen zwar massiv sein können, unterm Strich aber ein Plus übrig bleibt.

Ist die Meme Coin Rallye nun vorbei?

Dass heute alle 3 Coins mit den höchsten Verlusten Meme Coins sind, muss nicht unbedingt bedeuten, dass die Rallye hier endet. In den letzten Wochen hat sich schon mehrfach ein ähnliches Bild gezeigt und bisher haben sich die Coins immer wieder erholt, meist schon innerhalb eines Tages. Schaut man sich die Rendite seit dem Jahreswechsel an, war man mit den Meme Coins immer noch bestens bedient.

(WIF Kursentwicklung seit dem Jahreswechsel - Quelle: Binance)

Wer zum Beispiel Anfang des Jahres auf Dogwifhat gesetzt hat, konnte damit eine Rendite von 1.280 % erzielen. Zum Vergleich: In diesem Zeitraum ist Bitcoin um 52 % gestiegen. Natürlich sollte man deshalb noch lange nicht sein gesamtes Kapital in Meme Coins stecken. Wer aber bereit ist, das höhere Risiko, das damit einhergeht, einzugehen, könnte mit einem gewissen Prozentsatz auf Meme Coins setzen und dabei deutlich höhere Renditen als mit Bitcoin erzielen. Vor allem beim neuen Pepe Unchained ($PEPU) sind Anleger derzeit extrem bullish gestimmt, sodass die 1.280 % Rendite von WIF noch weit übertroffen werden könnte.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren.

Pepe Unchained könnte der größte Meme Coin des Jahres werden

Bei Pepe Unchained handelt es sich nicht nur um einen weiteren Token, der an PEPE angelehnt ist. Der neue Coin überzeugt mit seiner eigenen Blockchain. Dabei handelt es sich um eine Layer 2 für die Ethereum Chain, die Transaktionen deutlich schneller und günstiger ermöglicht. Dass Coins, die mit eigener Blockchain ausgestattet sind, extrem erfolgreich sein können, hat schon Dogecoin (DOGE) gezeigt - der mit Abstand größte Meme Coin nach Marktkapitalisierung ist auch mit seiner eigenen Chain ausgestattet. Pepe Unchained könnte also ähnlich erfolgreich werden, wenn sich die Layer 2 durchsetzt und auch andere Entwickler darauf launchen.

(Pepe Unchained Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

Im Gegensatz zu PEPE haben Anleger beim neuen PEPU noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, da der neue Coin derzeit noch im ICO angeboten wird. Allerdings haben Investoren schon in dieser frühen Phase Token im Wert von über 5 Millionen Dollar gekauft. Dadurch wird schnell deutlich, welches Potenzial in PEPU steckt. Sollte es sich hier tatsächlich um den nächsten Milliarden Dollar Meme Coin handeln, würde ein Investment von 5.000 Dollar bereits lebensverändernde Renditen bedeuten, aber auch aus 1.000 Dollar könnten in diesem Fall schnell 50.000 Dollar werden. Auch Analysten gehen davon aus, dass $PEPU das Potenzial hat, um das 50-fache zu steigen.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $PEPU im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.