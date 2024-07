Ethereum-News: Die ETFs sind seit heute im Handel!

Wer hätte gedacht, dass es dieses Mal wirklich so kommen würde, wie angekündigt? Mehrmals stellten verschiedene Analysten bereits die Behauptung auf, die Ethereum-ETFs würden an diesem oder jenem Tag ihren Handelsstart haben. Doch die Tage vergingen und das Einzige, was erfolgte, war kein Handelsstart, sondern die pure Enttäuschung der Anleger.

Doch das Warten hat ein Ende! Denn noch gestern Nacht gingen Berichte aus den USA ein, in denen erklärt wurde, dass die Ethereum-ETFs endlich die finale Genehmigung der SEC erhalten haben und somit heute an den Start gehen können. Ein historisches Ereignis, das den Kryptomarkt für immer verändern könnte.

BREAKING: SEC Officially Approves United States Spot Ethereum ETF Trading For Tomorrow!



Starting Tomorrow 5 New $ETH Exchange Traded Products Will Begin Trading On The CBOE.



Die Bedeutung der Ethereum-ETFs für den Kurs von $ETH

Die Ethereum-ETFs könnten gewaltige Auswirkungen auf den Kurs der zweitgrößten Kryptowährung der Welt haben. Die Marktkapitalisierung von $ETH beträgt derzeit etwa 421 Mrd. Dollar. Experten prognostizieren jedoch, dass allein in den ersten 12 Monaten bis zu 100 Mrd. Dollar in die börsengehandelten Fonds fließen könnten.

Allerdings dürften die Auswirkungen der Ethereum-ETFs nicht nur im ersten Jahr spürbar sein, sondern langfristig. Da die Emittenten ihre börsengehandelten Fonds physisch besichern müssen, werden sie immer wieder zu Käufern, ebenso wie beim Bitcoin-Spot-ETF. Deswegen hat allein BlackRock gestern über 7.789 $BTC gekauft, was einem Wert von über einer halben Milliarde Dollar entspricht.

Die Emittenten müssen ebenso wie BlackRock beim Bitcoin gestern immer wieder $ETH kaufen, damit ihr ETF physisch besichert ist. Das dürfte langfristig enormen Kaufdruck in den Markt bringen, wodurch der Kurs von Ethereum langfristig steigen sollte. Umso interessanter, dass dieser trotz der heutigen Nachricht recht verhalten reagiert.

Ethereum-Kurs bewegt sich heute kaum

Trotz der grandiosen Neuigkeiten um den heutigen Handelsstart der Ethereum-ETFs bewegt sich der Kurs der zweitgrößten Kryptowährung der Welt heute fast gar nicht. Wahrscheinlich warten die meisten Anleger aber erst einmal ab, wie hoch die Zuflüsse und das Handelsvolumen der Ethereum-ETFs am ersten Tag sein werden, ehe sie tatsächlich neue $ETH-Positionen eröffnen.

(Noch reagieren die Anleger zurückhaltend, aber das könnte sich bald ändern - Quelle: coinmarketcap.com)

Über kurz oder lang können die börsengehandelten Fonds aber nur positive Auswirkungen auf den Ethereum-Kurs haben. Die Frage wird somit nur sein, wann diese voll zum Tragen kommen. Allgemein gehen viele Experten wie Michael Saylor von MicroStrategy davon aus, dass die börsengehandelten Fonds nicht nur Ethereum zu neuen Höchstständen verhelfen werden, sondern auch dem Bitcoin ($BTC). Und Meme-Coins wie The Meme Games ($MGMES) haben ebenfalls gute Chancen für hohe Gewinne.

The Meme Games ist ein brandneuer Meme-Coin im Vorverkauf, der den olympischen Gedanken in den Meme-Coin-Markt trägt. Sein Startdatum an dezentralen Börsen ist auf den 10. September 2024 festgelegt. Was an $MGMES neben seinem hohen Gewinnpotenzial und dem fixen Startdatum auffallend ist, ist der Umstand, dass der Coin ein rasantes Social-Media-Wachstum aufweist.

So verfolgen 17.0000 Anleger die Entwicklung von The Meme Games auf X (ehemals Twitter) und Telegram. Diese haben auch schon hohe Summen im erst seit Kurzem laufenden Presale investiert, was dafür spricht, dass die Nachfrage ebenso hoch wie das Interesse an dem Meme-Coin ist.

(Allein auf X verfolgen über 17.000 Anleger die Entwicklung von $MGMES - Quelle: X-Account von Meme Games)

In wenigen Tagen konnte bereits fast eine Viertelmillion Dollar eingesammelt werden. Das könnte aber erst der Anfang sein, denn Analysten vermuten, dass sich die Marktkapitalisierung allein bis zum Start noch einmal vervielfacht und danach erneut. Für alle frühen Investoren würde dieser Fall hohe Gewinne bedeuten. Neben seinem Potenzial bietet der neue Meme-Coin $MGMES auch einen einträglichen Staking-Pool mit vierstelligen Renditen und attraktive Bonusmöglichkeiten beim Kauf der Tokens an. Anleger haben also gute Chancen, ihrem Kapital mithilfe dieses Coins einen Schub zu versetzen.

