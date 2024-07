Krypto-Experte: "Glaube nicht, dass Ethereum einen Rücksetzer machen wird"

Der Krypto-Experte und Analyst Doctor Profit gab in seinem letzten Tweet auf der Social-Media-Plattform X seine Meinung zur Entwicklung des Ethereum-Kurses nach dem ETF-Start bekannt. Der Experte mit über 300.000 Followern analysierte die psychologischen und technischen Aspekte von Ethereum in der aktuellen Marktsituation im Zusammenhang mit dem Start und der Einführung der Spot-ETFs in den USA.

Der Experte hatte schon mehrmals in der Vergangenheit zum Kauf von Ethereum aufgefordert, da er es als unterbewertet im aktuellen Marktzyklus sah. Auch in der Vergangenheit hatte er schon bei $900 im Jahr 2022 und bei $1.500 im Jahr 2023 zum Kauf des Tokens aufgefordert. Nun gab er Einblicke in seine Strategie, bei welchem Wert er starten wird, seine günstig gekauften Ethereum-Reserven zu verkaufen.

https://x.com/EricBalchunas/status/1815747485505052950

Buy the rumor, sell…

Nach Ansicht des Experten steht der Ethereum-Preis vor einem parabolischen Anstieg. Während viele mit dem "buy the rumors and sell the news" Event rechnen, glaubt der Experte nicht an diesen erwarteten Einbruch. Er ist sich zwar unsicher, ob der ETF-Start bereits eingepreist ist, jedoch glaubt er, dass durch die massiven Zuflüsse der ansonsten oft richtig gelegene "sell the news"-Effekt keine Auswirkungen haben wird. Nach dem Start der Bitcoin Spot ETFs hatte die Leitwährung ihren Kurs kurzfristig korrigiert, wobei nach ca. 15 Tagen die großen ETF-Zuflüsse starteten. In den darauffolgenden 1,5 Monaten wurden über 11 Milliarden US-Dollar in Bitcoin Spot ETFs investiert. Der Experte Doctor Profit meint dazu, dass bei einem gleichen Niveau an Dollarzuflüssen in Ethereum-ETFs der Hebel deutlich höher sein würde. Aufgrund der niedrigeren Marktkapitalisierung würde es zu einem 209% höheren Anstieg bei Ethereum kommen als bei einem Bitcoin Spot ETF.

In seiner Analyse hebt er hervor, dass Ethereum im Vergleich zu Bitcoin derzeit keinen bullischen Trend zeigt. Derzeit liegt Ethereum im Vergleich zu Bitcoin seit September 2022 in einem Abwärtstrend, wobei Altcoins in den letzten drei Monaten mit einer Korrektur um bis zu 35% der gesamten Marktkapitalisierung gefallen sind. Als Zwischenschritt zur Altcoin-Saison sieht er jetzt die Zeit von Ethereum gekommen und glaubt an einen starken Aufschwung der zweitgrößten Kryptowährung. Auch die Anzeichen der Veränderung der Bitcoin-Dominanz deuten für ihn auf einen Umschwung hin. "Bisher haben wir einen von Bitcoin geführten Anstieg gesehen, der auch Altcoins mit nach oben gezogen hat. Bis jetzt war Bitcoin die dominierende Kraft in diesem Markt. Aber die ETH-Dominanz nimmt zu."

Verkaufsdruck vernachlässigbar

Laut dem Analysten wird der Verkaufsdruck seitens Grayscale deutlich geringer ausfallen als beim Bitcoin Spot ETF. Jedoch sieht er die ersten zwei bis drei Wochen als wichtigen Betrachtungszeitrahmen, um die Entwicklung der Spot ETFs einschätzen zu können. Auch hier zieht er Parallelen zum Bitcoin Spot ETF, der nach seinem Start zuerst 20% nach unten korrigierte, ehe er nach 10 Tagen wieder seinen Aufwärtstrend gefunden hatte. Allerdings glaubt er nicht an eine derartige Korrektur im Ethereum-Kurs.

Bullische Signale

Mit der Aussage: "Ich erwarte $10.000 - $14.000 innerhalb eines Jahres ab heute. Dies ist auch der Bereich, in dem ich beginne, meine ETH zu verkaufen, die ich zwischen $80 und $2800 gekauft habe." zeigt sich der Investor äußerst bullisch. Er glaubt, dass Rücksetzer oft nur kurzfristige Preismanipulationen von "Market Makern" wie Grayscale sind. Deren Verkaufsdruck wird sich nicht über längere Zeit halten, sondern nur kurzfristig sogenannte "paper hands" abschütteln. Preisrückgänge sollten daher objektiv betrachtet werden und nicht durch kurzfristige Panikverkäufe wertvolle Gewinne verloren gehen.

Seine Ziele für den aufkommenden Bullrun:

Q3 2024: $4500 - $5500

Q4 2024: $5500 - $8000

Q1 2025: $5500 - $8000

Q2 2025: $8000 - $14,000

