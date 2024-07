OSAKA (dpa-AFX) - Der Dortmunder Trainer Nuri Sahin plant für diese Saison mit Nationalstürmer Niclas Füllkrug. "Fülle weiß, was ich über ihn denke. Wir hatten über den Sommer viel Kontakt", kommentierte der Fußball-Lehrer in einem Sky-Interview die anhaltenden Spekulationen über einen angeblichen Vereinswechsel des 31 Jahre alten EM-Teilnehmers. Demnach soll Füllkrug nach dem Transfer des ehemaligen Stuttgarter Torjägers Serhou Guirassy zum BVB an einem Transfer zu Atlético Madrid oder zur AC Mailand interessiert sein.

Sahin verwies während der Asien-Reise des Bundesligisten auf die gemeinsame Vergangenheit mit Füllkrug: "Er war mein Mitspieler in Bremen, und er weiß, welche Wertschätzung er von mir bekommt. Wir wollen die bestmögliche Mannschaft haben, und da spielen Niclas Füllkrug und Serhou Guirassy eine zentrale Rolle in meinen Planungen."/bue/DP/ngu