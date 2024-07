Varta ist unsere Aktie der Woche. Die Varta AG ist ein deutscher Batteriehersteller mit Sitz im baden-württembergischen Ellwangen. Der Elektrotechnikkonzern produzierte an seinen Produktionsstandorten in Ellwangen, Nördlingen und Dischingen sowie in Rumänien und Indonesien und ist der führende Hersteller von Haushaltsbatterien in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...