© Foto: AdobeStock



So langsam wird es bitter für Kupfer. Der Rücksetzer ist in eine veritable Schussfahrt übergegangen. Die Vehemenz des Preisrückgangs lässt nicht viel Gutes erwarten. Kurzum: Wie weit kann der Kupferpreis noch fallen? Kupfer leidet, Gold robust Im Gegensatz zu Kupfer zeigt sich Gold stabil. Zwar musste das Edelmetall zuletzt ein paar Federn lassen und das Rekordhoch aufgeben, doch die aktuell zu beobachtende Stabilisierung im Bereich von 2.400 US-Dollar nährt die Hoffnung, dass dem Edelmetall der Rutsch in Richtung 2.300 US-Dollar / 2.280 US-Dollar erspart bleiben könnte. Die langfristigen Perspektiven für Gold sind ohnehin exzellent. Vor diesem Hintergrund sind Aktien von Goldproduzenten …