PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach den teils deutlichen Gewinnen zu Wochenbeginn haben die Anleger an Europas Aktienmärkten am Dienstag wieder vorsichtiger agiert. Die wichtigen Indizes waren zumeist noch freundlich in den Handel gestartet, gerieten dann aber etwas unter Druck und rutschten größtenteils leicht ins Minus. Analyst Pierre Veyret vom Handelshaus Activtrades sprach von einem zurückhaltenden Handel vor der Veröffentlichung von Geschäftszahlen der US-Techgiganten Alphabet und Tesla .

Der EuroStoxx 50 hielt sich noch in der Gewinnzone und schloss 0,40 Prozent im Plus bei 4916,80 Punkten. Der französische Leitindex Cac 40 verlor 0,31 Prozent auf 7598,63 Zähler. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,38 Prozent auf 8.167,37 Punkt nach unten. In Zürich gab der Leitindex SMI um 0,15 Prozent auf 12.278,82 Punkte nach./la/he

