In der privaten Unfallversicherung existieren weit über 100 Anbieter am Markt. An welche davon vermitteln Maklerinnen und Makler das meiste Geschäft? Und mit welchen Versicherern sind sie besonders zufrieden? Diese und weitere Fragen beantwortet die aktuelle Studie "AssCompact AWARD - Privates Schaden-/Unfallgeschäft 2024". AssCompact hat im Rahmen seiner jährlich erhobenen Studie "AssCompact AWARD - Privates Schaden-/Unfallgeschäft 2024" in vier Kategorien Versicherungsmaklerinnen und -makler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...