Krypto News: 99Bitcoins steigt auf 2,5 Millionen Dollar, während Ethereum und Bitcoin stagnieren

Eigentlich sollte es eine extrem bullishe Woche für Ethereum und Bitcoin werden. Heute startet der Handel der Spot Ethereum ETFs in den USA und Analysten beobachten die Zahlen genau, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob die Nachfrage ähnlich hoch ist wie bei den Bitcoin ETFs im Januar. Außerdem findet in dieser Woche die Bitcoin 2024 Konferenz in Nashville statt, bei der unter anderem Donald Trump als Speaker auftritt. Dennoch ist die Kursentwicklung von Bitcoin und Ethereum unauffällig. Anders sieht es dagegen bei 99Bitcoins ($99BTC) aus, der auf 2,5 Millionen Dollar explodiert.

Wenig Bewegung bei Bitcoin und Ethereum

Vom 25. - 27. Juli findet die Bitcoin 2024 Konferenz in Nashville statt. Während es keine große Überraschung mehr ist, dass Speaker wie Michael Saylor dort Lobeshymnen auf Bitcoin singen werden, erwartet man sich dagegen von Donald Trump umso mehr. Inzwischen werden Gerüchte laut, dass sich der Präsidentschaftskandidat dafür einsetzen könnte, dass Bitcoin in den USA als Reservewährung dient, falls er Präsident wird. Anleger dürften also gespannt sein, wie die Konferenz tatsächlich ausgeht und hoffen auf entsprechende Kursentwicklungen. Bisher bleiben diese aber aus.

(Kursentwicklung Bitcoin und Ethereum - Quelle: Coinmarketcap)

Auch bei Ethereum verhält es sich ähnlich. Obwohl heute die Spot Ethereum ETFs in den Handel gekommen sind, hat der Kurs nicht wirklich reagiert. Auf X werden die Zahlen der börsengehandelten Fonds im Stundentakt analysiert und diese sehen bisher auch vielversprechend aus - beim Kurs tut sich trotzdem nichts. Währenddessen könnte die Stimmung bei 99Bitcoins ($99BTC) kaum bullisher sein.

Jetzt mehr über 99Bitcoins erfahren.

$99BTC knackt die 2,5 Millionen Dollar Marke

99Bitcoins dürfte einigen Anlegern bereits bekannt sein. Mit einem Youtube-Kanal mit über 700.000 Abonnenten und 2,8 Millionen Abonnenten am Newsletter ist 99Bitcoins eine der bekanntesten Möglichkeiten, um sich Wissen rund um Kryptowährungen anzueignen. Kürzlich haben die Entwickler beschlossen, mit $99BTC auch einen eigenen Coin zu launchen und der erfreut sich - wie zu erwarten - von Anfang an größter Beliebtheit. Inzwischen haben Anleger $99BTC-Token im Wert von 2,5 Millionen Dollar gekauft, obwohl diese erst im ICO erhältlich sind und noch gar nicht an den Kryptobörsen gehandelt werden.

($99BTC Initial Coin Offering - Quelle: 99Bitcoins Website)

Der Erfolg kommt nicht ganz überraschend. Analysten gehen davon aus, dass der $99BTC-Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell um das 10-fache steigen könnte, da die Bekanntheit von 99Bitcoins, die hohe Nachfrage im Presale und das begrenzte Angebot beim Handelsstart den Kurs schnell in die Höhe treiben könnten. Da 99Bitcoins-Token mit einer Staking-Funktion ausgestattet sind, die bereits von den meisten Käufern genutzt wird, ist das Angebot beim Launch knapp. Gestakte Token sind für mindestens eine Woche nach dem Listing gesperrt.

($99BTC Staking-Übersicht - Quelle: 99Bitcoins Website)

Abgesehen von möglichen Kurssteigerungen kann sich auch das Staken der Token für Anleger lohnen. Die jährliche Rendite (APY) wird mit der Größe des Staking Pools dynamisch berechnet und ist daher vor allem am Anfang noch sehr hoch. Derzeit liegt die APY bei 685 %, sodass Anleger ihre Token durch Staking vervielfachen können, solange der Coin noch nicht zu bekannt ist. Coins, die nach einem erfolgreichen ICO beim Listing an den Kryptobörsen durch die Decke gehen, sind keine Seltenheit, weshalb Gewinne von mehr als 1.000 % durchaus möglich sein könnten.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $99BTC im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.