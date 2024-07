wO Börsenlounge: Coca-Cola | Porsche | SAP & Google blitzt bei Wiz ab

23 Milliarden Dollar! Noch nie wollte Alphabet für eine Übernahme so viel bezahlen. Das Cybersecurity-Start-up Wiz lehnt allerdings dankend ab, geht lieber an die Börse. Schlecht für Alphabet, gut für die Anleger!Die erste Woche mit vielen wichtigen Zahlen liegt vor den Anlegern. Bereits Montag nach US-Börsenschluss hat SAP seine Zahlen vorgelegt. Die waren so gut, dass der DAX heute eigentlich keine Chance hatte, im Minus zu starten. Die Aktie ist auf dem Weg zur runden Marke von 200 Euro. Wann wird sie fallen? Da keimte bei Porsche gerade wieder ein wenig Hoffnung auf und dann so etwas. Der Sportwagenbauer muss die Prognose für das laufende Jahr kürzen. Der Grund dafür soll zwar icht in …

