Americhem, Inc., ein weltweit anerkannter Entwickler und Hersteller von kundenspezifischem Farb-Masterbatch, funktionalen Additiven, technischen Verbindungen und Leistungstechnologien, kündigte an, dass der Hauptsitz des Unternehmens ab sofort 100 Strom über ein lokales Programm für erneuerbare Energien beziehen wird. In einer Zeit, in der die Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes gefordert wird, ist Americhems Umstellung auf erneuerbare Energien Teil der laufenden Bemühungen, Emissionen zu reduzieren und eine nachhaltige Zukunft anzustreben.

Die Stadt Cuyahoga Falls bietet das EcoSmart Choice® Programm an, bei dem sich sowohl Einwohner als auch Unternehmen für die Nutzung erneuerbarer Energien entscheiden können, die über Green-e®-zertifizierte Zertifikate für erneuerbare Energien (RECs) bezogen werden. Diese erneuerbare Energie wird hauptsächlich aus Wasser-, Wind- und Sonnenkraft gewonnen. Americhem möchte durch die Unterstützung nachhaltiger Programme wie diesen ein Beispiel für die lokalen Gemeinden setzen. Der Bürgermeister von Cuyahoga Falls, Don Walters, erklärte: "Die Teilnahme am EcoSmart Choice® Programm unterstreicht Americhems Engagement für die Nutzung erneuerbarer Energien und die Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Americhem ist weiterhin führend in seiner Branche und in der Region."

Durch die Umstellung auf Strom aus erneuerbaren Energiequellen am weltweiten Hauptsitz von Americhem anstelle von fossilen Quellen werden schätzungsweise 750 Tonnen CO2 Emissionen pro Jahr vermieden 1 Dies entspricht der Menge an Kohlenstoff, die von 875 Hektar amerikanischer Wälder in einem Jahr gebunden wird 2 Lauren Lutikoff, Americhems Global Sustainability Leader, erklärte: "Bei Americhem betrachten wir diese Initiative als einen Schritt vorwärts auf unserem Weg zur Nachhaltigkeit. Indem wir auf Lösungen für erneuerbare Energien setzen, reduzieren wir nicht nur unseren eigenen Kohlenstoff-Fußabdruck, sondern unterstützen auch aktiv das Wachstum des Sektors für erneuerbare Energien in Ohio. Unsere Mission hört jedoch nicht in Ohio auf. Wir sind bestrebt, Programme wie diese in allen unseren Werken weltweit zu implementieren, und die Arbeiten sind bereits im Gange." Controlled Polymers A/S, ein Americhem-Unternehmen mit Sitz in Ribe, Dänemark, arbeitet ebenfalls mit 100 erneuerbarem Strom durch die Nutzung von Sonnen- und Windenergie.

Später in diesem Jahr plant Americhem auch die Veröffentlichung seines ersten Nachhaltigkeitsberichts, der Americhems Engagement für Nachhaltigkeit weiter ausbaut. Dieser Bericht wird einen Einblick in die Ziele und Visionen des Unternehmens in Bezug auf Nachhaltigkeit sowie in seine Leistungen geben.

Americhem ist ein innovativer, technologieorientierter Marktführer in der globalen Polymerindustrie. Leistung, Lösungen und Vertrauen durch eine enge Zusammenarbeit mit den Kunden bilden das Fundament des Unternehmens. Alle Produkte des Unternehmens werden unterstützt durch einen umfassenden technischen Support, der Qualität, Zuverlässigkeit und Wert gewährleistet. Americhem betreibt zehn Produktionsstätten und unterhält Vertriebsniederlassungen rund um den Globus.

1 Berechnung auf der Grundlage des Emissionsfaktor-Ratings der Stadt Cuyahoga Falls für das Jahr 2022 und der jährlichen Stromverbrauchsdaten des globalen Hauptsitzes von Americhem.

2 Berechnung auf der Grundlage des Treibhausgas-Äquivalenzrechners der EPA (https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculatorresults)

